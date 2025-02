La spiegazione di qual è l’unica vera religione di Mr. Reed in Heretic

In Heretic, (qui la nostra recensione), due giovani missionari si ritrovano bloccati nella casa del signor Reed, un uomo con alcune teorie oscure sulla religione, e in particolare, è alla ricerca della sua “unica vera religione”. Heretic negli USA è uscito a novembre (in Italia questo giovedì) ma ha già ricevuto grandi elogi. Rotten Tomatoes mostra che Heretic ha un punteggio di 93% di critici e un punteggio di pubblico del 77%. Parte di questo successo è certamente dovuto alla storia emozionante e stimolante del film, ma potrebbe anche essere attribuito all’incredibile cast di Heretic, che include Hugh Grant, Sophie Thatcher e Chloe East.

Nel corso del film, il signor Reed solleva una serie di domande sulla religione e sul credo in generale. Smonta il concetto di Dio utilizzando paragoni con il Monopoli e la musica e costringe suor Barnes e suor Paxton ad assistere a “un miracolo”, ovvero una donna che muore e ritorna in vita. Tuttavia, il mistero più grande che emerge durante la visione di Heretic è quello che il signor Reed ritiene essere “l’unica vera religione”. Lo descrive come la religione più onesta e originale su cui si basa ogni altra confessione. Alla fine, la sorella Paxton scopre la verità sulla sua fede.

Powered by

Il controllo è la risposta di Paxton alla religione unica e vera del signor Reed in Heretic

Come Paxton scopre il segreto del signor Reed

Verso la fine di Heretic, viene rivelato che Reed crede che il controllo sia l’unica vera religione. Reed spiega che ogni religione si basa sul controllo delle persone, indipendentemente dalle credenze della confessione. Pertanto, la sua formula consiste essenzialmente nel rimuovere tutti i rituali e la mitologia e semplicemente mettere le sue vittime in situazioni senza via d’uscita per poterle controllare. Ecco perché la sua casa è un labirinto e l’elettricità e le porte sono impostate su un timer. Reed non ha bisogno di convincere le sue vittime di nulla perché esercita un controllo fisico così forte su di loro.

Il momento in cui Paxton finalmente capisce qual è la vera religione di Reed potrebbe essere uno dei momenti più inquietanti dell’intero film. Dopo aver trovato una porta nascosta, Paxton è sulla buona strada per la fuga. Attraversa una serie di stanze inquietanti piene di cimeli religiosi fino a raggiungere la stanza più orribile di tutte. All’interno, un gruppo di donne è tenuto in gabbia, pronto per essere usato e smaltito da Reed. Paxton si rende conto di essere ben lontana dall’essere la prima vittima di Reed, e la sua gioia deriva dal controllo delle sue vittime al massimo grado.

La visione della religione del signor Reed è il motivo per cui apprezza soprattutto il controllo

Come Heretic reagisce alle affermazioni di Reed

La religione unica e vera di Reed ha senso considerando il modo in cui Heretic lo caratterizza. All’inizio, Reed sembra un uomo curioso e intelligente, ma in seguito si rivela un grande critico della religione. Con pochi spunti sui giochi da tavolo e sulla storia antica, distrugge con grande concretezza l’intero concetto di Dio. Riduce tutto all’idea di controllo, spazzando via completamente gli aspetti più positivi del credo religioso. Fortunatamente, è qui che entrano in gioco la sorella Barnes e, infine, la sorella Paxton.

Sebbene Reed spieghi il suo terribile comportamento attraverso la religione, è chiaro che questa è solo una scusa per terrorizzare le giovani donne.

Durante Heretic, suor Barnes è la più grande critica di Reed. Mette in discussione le sue argomentazioni, sottolineando che si basano su generalizzazioni massicce. In seguito, Paxton inizia a seguire le orme di Barnes, notando difetti nella logica e nel gioco di Reed. Questo, più di ogni altra cosa, rivela la vera natura del signor Reed. Anche se Reed giustifica il suo terribile comportamento con la religione, è chiaro che questa è solo una scusa per terrorizzare le giovani donne. Nel frattempo, Paxton si aggrappa alla sua fede in Dio, che le permette di sopravvivere. La morte di Reed sopra una Paxton in preghiera sottolinea la forza della sua fede.

Il controllo è essenziale per il piano del signor Reed e per la sua rovina

Cosa sta cercando di dire l’eretico sulla religione

Ironia della sorte, è proprio la religione del signor Reed a dargli più potere e a condurlo alla rovina. Reed crea questa gigantesca simulazione, che include il suo labirinto e i suoi trucchi, per mantenere le sue vittime sotto il suo controllo. Tuttavia, quando Barnes e Paxton si comportano in modo diverso da come si aspetta, il suo piano inizia a vacillare. Questo elemento di sorpresa fa sì che Reed cerchi disperatamente di riprendere il controllo, ed è proprio allora che Paxton smaschera i suoi trucchi, a cominciare dalla profetessa morta e “resuscitata”. Heretic mostra che il controllo non è mai completo, poiché la natura umana e il libero arbitrio creano sottili cambiamenti.

Heretic è stato scritto e diretto da Scott Beck e Bryan Woods, che hanno creato e co-sceneggiato A Quiet Place.

In definitiva, le idee di Reed e la loro decostruzione da parte di Paxton sono il nucleo del messaggio di Heretic. Sebbene Reed faccia alcune osservazioni interessanti sulla religione, il suo punto di vista stanco finisce per condurlo alla rovina. Sebbene la religione possa essere usata per controllare le persone, può anche ispirare gli individui a continuare a lottare per se stessi e per gli altri, proprio come fa Paxton. Alla fine, Heretic offre alcune esplorazioni davvero significative della religione nel XXI secolo.