Marvel Fase Sei: film, serie tv, notizie, indiscrezioni e tutto quello che sappiamo!

C’è ancora un po’ da aspettare prima che la Fase 6 della Marvel prenda il via. Solo tre progetti hanno date di uscita confermate, ma finalmente stiamo ricevendo alcuni aggiornamenti interessanti sul primo: la trasposizione del MCU sui Fantastici Quattro. La famiglia di superpoteri arriverà sul grande schermo l’anno prossimo e il cast è stato finalmente rivelato – e alcune delle notizie erano accurate…

Poi ci saranno due nuovi film sui Vendicatori, anche se i dettagli su questi ultimi sono ancora piuttosto scarsi. Ci sono anche diversi progetti in corso di lavorazione, tra cui serie Disney Plus come Wonder Man (le cui riprese sono terminate di recente), per citarne solo una. Per saperne di più su tutto questo, abbiamo qui la guida completa alla Fase 6 della Marvel.

Marvel Fase Sei, le date di uscita di tutti i titoli

Come rivelato da Kevin Feige al Comic-Con di San Diego del 2022, la Fase 6 della Marvel prevede un bel po’ di uscite, anche se da allora ci sono stati alcuni ritardi e cambiamenti. Le date di uscita confermate sono le seguenti:

Secondo l’annuncio del SDCC del 2022, ci sono anche alcuni slot TBA, ma al momento non è chiaro se siano stati influenzati dalla recente serie di ritardi o se i progetti andranno avanti. Gli slot sono: due per l’autunno 2024, l’inverno 2024, l’inverno 2025, la primavera 2025, l’estate 2025 e infine un altro per l’estate 2025.

Fantastic Four (2025)

L’adattamento del MCU ai Fantastici Quattro uscirà nel luglio 2025 e sarà il primo film della Fase 6 della Marvel. Il casting del gruppo di superpoteri è stato annunciato ufficialmente nel febbraio 2024, proprio nel giorno di San Valentino, con un simpatico biglietto d’auguri retrò. Pedro Pascal, interprete di The Last of Us, è Reed Richards, mentre Vanessa Kirby, interprete di Mission: Impossible è Sue Storm, Ebon Moss-Bachrach di The Bear è Ben Grimm (alias La Cosa) e Joseph Quinn di Stranger Things è Johnny Storm (alias Torcia Umana).

Sappiamo anche che Julia Garner di Ozark interpreterà Silver Surfer. Tuttavia, invece di interpretare l’originale Silver Surfer Norrin Radd, secondo quanto riferito, interpreterà una versione del personaggio basata su Shalla-Bal, amante di Norrin Radd e sovrana del pianeta Zenn-La. Galactus sarà il cattivo principale, ma non sono ancora stati annunciati dettagli sul casting.

Il film è stato annunciato per la prima volta al D23 e Feige ha presentato Matt Shakman come responsabile. Shakman può annoverare la WandaVision tra le decine di regie televisive di alto profilo e sarà l’uomo dietro la macchina da presa.

Blade (2025)

Mahershala Ali ha interpretato Cottonmouth in Luke Cage, ma l’attore potrebbe finire per avere un doppio ruolo nel MCU, se la Marvel riuscirà mai a realizzare il reboot di Blade previsto da tempo.

Ali è stato sentito nei panni di Blade nella scena post-credits di Eternals, ma è tutto ciò che abbiamo visto finora del vincitore dell’Oscar nel ruolo. Il film Blade, che è stato originariamente scritto da Stacy Osei-Kuffour ma che è stato riscritto da Michael Starrbury, Nic Pizzolatto e Michael Green, conterrà probabilmente la lama d’ebano, vista anche in quel film.

Delroy Lindo e Mia Goth sono ancora legati al progetto, anche se Aaron Pierre di The Underground Railroad ha abbandonato il progetto all’inizio del 2024.

E non è l’unico: il regista Bassim Tariq si è dimesso dalla direzione del film poco prima dell’inizio delle riprese. La produzione è stata messa in pausa e il film è stato posticipato rispetto alla data di uscita originaria del 3 novembre 2023. Tuttavia, Tariq non ha abbandonato del tutto il progetto, poiché è ancora a bordo come produttore esecutivo.

Un insider ha anche affermato che Ali non è soddisfatto della pre-produzione. “Mi è stato detto che l’attuale sceneggiatura di Blade è di circa 90 pagine e presenta esattamente DUE sequenze d’azione (poco brillanti). Mahershala si dice molto frustrato dal processo. Feige dice di essere troppo impegnato“, ha riferito Jeff Sneider.

Yann Demange si è fatto avanti per sostituire Tariq alla regia: in precedenza ha diretto gli episodi di Lovecraft Country e Top Boy. Il film sarà il secondo film con rating R del MCU (dopo Deadpool 3).

Avengers 5 (2026)

Se pensavate di aver visto l’ultima volta i Vendicatori in Endgame, ripensateci. Dobbiamo però aspettare un po’ prima che arrivi Avengers 5, ex Avengers: La dinastia Kang, arriverà. I dettagli relativi alla trama e al cast del film sono piuttosto scarsi al momento.

In precedenza Kang avrebbe avuto un ruolo importante nel film, ma i Marvel Studios starebbero lavorando a una riscrittura del progetto, “che ora ridurrà al minimo il personaggio o lo eliminerà del tutto“. La Marvel ha escluso l’attore Jonathan Majors dal ruolo di Kang dopo che quest’ultimo è stato dichiarato colpevole di aggressione sconsiderata di terzo grado e di molestie nel dicembre 2023.

Se Kang tornerà interpretato da un nuovo attore, non sappiamo ancora contro quali eroi si scontrerà. I nuovi Vendicatori non sono ancora stati confermati, ma potrebbero includere tutti, da Shang-Chi a Ironheart.

A proposito di Shang-Chi, Deston Daniel Cretton, regista di Legend of the Ten Rings, non dirigerà più il film e non è ancora stato scelto un sostituto. Lo scrittore di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Michael Waldron, si occuperà della sceneggiatura.

Avengers: Secret Wars (2027)

Non sono ancora state confermate molte informazioni su Avengers: Secret Wars. Tuttavia, l’attore di Hulk Mark Ruffalo ha lasciato intendere che il film “uscirà con il botto”. Nei fumetti, le Guerre Segrete hanno visto i supereroi più potenti della Marvel confrontarsi con i cattivi più potenti dell’universo, quindi qualsiasi cosa accada sarà sicuramente piuttosto esplosiva.

Non sono ancora state annunciate informazioni sul casting, ma la storia dei fumetti Secret Wars del 2015 includeva Thor, Spider-Man, Wolverine, Capitan America, She-Hulk e i Fantastici Quattro. Per quanto riguarda i cattivi, Kang, il Dottor Destino e Magneto sono stati solo alcuni dei cattivi che hanno affrontato i Vendicatori. Anche il regista del film non è ancora stato annunciato. Michael Waldron tornerà a occuparsi della sceneggiatura dopo aver scritto Avengers 5.

Potenziali film e show televisivi della Fase 6 della Marvel

E non è tutto. Ci sono molti progetti non datati o sconosciuti che faranno parte della Fase 6 della Marvel nei prossimi anni.

Wonder Man

Wonder Man è in arrivo su Disney Plus come nuova miniserie sotto l’insegna “Marvel Spotlight“, unendosi a Echo come progetto di strada, incentrato sui personaggi del MCU.

Nei fumetti, Wonder Man è Simon Williams, il figlio di un industriale fallito simile a Tony Stark a cui il Barone Zemo aveva dato i superpoteri. Dopo essersi unito ai Vendicatori, Williams ha esercitato il suo mestiere a Hollywood come attore e stuntman.

Variety suggerisce che Wonder Man sarà una “satira di Hollywood”. Sir Ben Kingsley riprenderà il ruolo del “brindisino di Croydon” Trevor Slattery per la serie Disney Plus. Curiosamente, Nathan Fillion ha interpretato il personaggio in una scena tagliata da Guardiani della Galassia 2, ma in questo progetto è niente meno che Yahya Abdul-Mateen II a interpretare Wonder Man.

Il regista di Shang-Chi Destin Daniel Cretton e il produttore di Hawkeye Andrew Guest sono a bordo come showrunner, e le riprese della serie in 10 parti si sono concluse nell’aprile 2024 dopo le interruzioni causate dallo sciopero degli attori della SAG-AFTRA. La serie non ha ancora una data di uscita.

Nova

La Marvel non ha ancora confermato l’esistenza di un progetto Nova, ma alcuni rapporti ne hanno segnalato lo sviluppo. Al momento non è chiaro se Nova sarà un film o uno show di Disney Plus e non ci sono informazioni sul casting, anche se Ryan Gosling si è escluso. È possibile che Nova arrivi dopo la Fase 6, dato che sembra essere nelle fasi iniziali, ma con la Marvel che diventa sempre più cosmica, la Fase 6 è anche il luogo naturale per vedere il primo progetto solista di Nova.

Shang-Chi 2

Il sequel di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli è ufficialmente in lavorazione, con il ritorno di Simu Liu e del regista Destin Daniel Cretton. Sorprendentemente, però, il film non fa parte della Fase 5 della Marvel. Ciò significa che il seguito non sarà visibile prima della Fase 6. Considerando che il primo Shang-Chi è uscito nel 2021, la Marvel non vorrà lasciare questo sequel troppo a lungo. Diciamo che Shang-Chi 2 arriverà nel 2025. Gli aggiornamenti sono stati scarsi, ma Liu ha promesso ai fan che il sequel sarebbe stato realizzato nell’aprile del 2024.

Doctor Strange 3

Doctor Strange 3 non è stato confermato, ma dopo che la prima scena post-credits di Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha mostrato Strange che incontra Clea e si dirige attraverso un portale interdimensionale, possiamo presumere che vedremo ancora lo stregone prima o poi. Strange è anche legato al multiverso e, dal momento che questa fase del MCU è denominata Saga del Multiverso, avrebbe senso che il suo terzo film rientrasse nella Fase 6.

Thor 5

Thor 5 non è stato annunciato ufficialmente, ma Thor: Love and Thunder lascia certamente aperta la strada a una continuazione. Innanzitutto, ci sono le scene post-credits che introducono l’Hercules di Brett Goldstein e rivelano che l’Heimdall di Idris Elba e la Jane Foster di Natalie Portman sono entrambi nel Valhalla. C’è poi l’introduzione di Love, la figlia di Gorr il Dio Macellaio, ora affidata alle cure di Thor. Se un cinquequel si concretizzerà, quindi, sarà molto probabilmente nella Fase 6 del MCU.

X-Men

La squadra di mutanti sta per arrivare nel MCU, anche se la data di arrivo è per ora un completo mistero. Già nel 2019, Kevin Feige aveva lasciato intendere che non avremmo visto gli X-Men fino al 2025, che per coincidenza è la data prevista per la Fase 6. Abbiamo già visto il Professor X di Patrick Stewart nel MCU in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, quindi vedere il resto degli X-Men nella Fase 6 non sembra così improbabile. Inoltre, il MCU ha introdotto i mutanti con Ms. Marvel e Black Panther: Wakanda Forever è un mutante, quindi sembra che gli X-Men possano essere all’orizzonte.

Spider-Man 4

Un’altra trilogia di Spider-Man con Tom Holland potrebbe essere in cantiere o meno – Amy Pascal, produttrice della Sony, aveva inizialmente affermato che erano in programma altri tre film, notizia smentita da alcuni addetti ai lavori della Sony e poi smentita dalla stessa Pascal poco dopo. Ma, considerando il successo di Spider-Man: No Way Home, non saremmo sorpresi se un quarto film fosse in lavorazione. No Way Home ha anche lasciato la storia di Spidey incompiuta, con il mondo che ha dimenticato Peter Parker, quindi sembrerebbe strano concludere senza una sorta di risoluzione.

Inoltre, Tom Rothman, presidente della Sony, ha confermato che è in programma un altro film. “Ci puoi scommettere”, ha detto a The Hollywood Reporter quando gli è stato chiesto di un altro film su Spider-Man. “Non so quando potrete aspettarvelo. Non si serve il vino prima del tempo“.

Holland ha dato una risposta prevedibilmente cauta quando gli è stato chiesto dell’andamento di un potenziale quarto film nell’aprile del 2024. “Abbiamo i migliori del settore che lavorano per qualsiasi storia. Ma finché non l’avremo risolta, abbiamo un’eredità da proteggere”, ha dichiarato a Deadline. “Spider-Man: No Way Home” è stato così speciale per tanti aspetti che dobbiamo essere sicuri di fare la cosa giusta”.

Black Panther 3

Dopo Wakanda Forever, la storia di Pantera Nera è decisamente aperta ad altri sviluppi, con Shuri che assume il comando e l’introduzione del figlio di T’Challa, Toussaint.

Letitia Wright ha suggerito che il film potrebbe essere già in fase di sviluppo. “Penso che sia già in lavorazione”, ha detto a Variety. “Abbiamo appena trascorso due anni fantastici a far uscire [Wakanda Forever]… abbiamo bisogno di una piccola pausa. Abbiamo bisogno di riorganizzarci [il regista Ryan Coogler] ha bisogno di tornare in laboratorio. Ci vorrà un po’ di tempo, ma sono davvero entusiasta di farvelo vedere”.

Non è ancora stato confermato nulla, ma se Black Panther 3 venisse realizzato, la Fase 6 della Marvel sarebbe una sorpresa, considerando quanto recentemente è uscito Wakanda Forever. Ma, d’altra parte, ci sono spazi di uscita da riempire e Black Panther è un personaggio e un franchise fondamentale.

Armor Wars

Nato come show televisivo, il film su James “Rhodey” Rhodes, interpretato da Don Cheadle, sembrava essere in un limbo dopo l’assenza dalla colossale Fase 5 della Marvel, ma lo sceneggiatore Yassir Lester ha assicurato ai fan che il progetto è ancora in corso.

“Prometto che uscirà ancora”, ha scritto su Instagram. È probabile che vedremo Armor Wars nella Fase 6, dopo l’uscita della Fase 5 di Ironheart, entrambi show che probabilmente affronteranno l’eredità di Tony Stark.

Cheadle era presente al D23 per fare un breve accenno all’imminente progetto che vedrà la tecnologia di Stark cadere nelle mani sbagliate. Abbiamo anche scoperto che il film seguirà direttamente ciò che accade a Rhodey in Secret Invasion, quindi dovremmo avere un’idea più precisa di cosa aspettarci quando uscirà nella primavera del 2023.