Ironheart: ecco un altro sguardo all’armatura e a Riri Williams!

L’abbiamo vista unirsi a Cassie Lang e a America Chavez per un “antipasto” di Young Avengers e adesso Riri Williams aka Ironheart compare in tutta la sua volitiva bellezza in una nuova foto dalla serie Disney+ che vedremo a giugno sullo streamer.

“C’è una tuta pratica completa”, ha rivelato di recente Brad Winderbaum della Marvel Television. “Ovviamente non fa tutte le cose folli che fa la tuta, ma abbiamo usato molte tecniche che risalgono al primo film di Iron Man, dove avevamo effettivamente una tuta pratica sul set”.

Powered by

“Innanzitutto, anche solo come riferimento visivo per gli artisti CG che avevano la tuta vera e propria lì, anche se doveva fare cose CG e aprirsi e chiudersi e roba del genere”, ha aggiunto, “aveva tutti i riferimenti di illuminazione perfetti, quindi l’emulazione è semplicemente perfetta. È fantastica. Voglio dire, sono sicuro che sarà nella hall della Marvel tra qualche mese”.

Per quanto riguarda cosa possono aspettarsi i fan, Winderbaum ha detto che Riri ha “un ego delle dimensioni di Tony Stark” ed è in “una specie di crisi di mezza età”. Ha spiegato, “Ha combattuto in Wakanda, ha combattuto Namor, ha avuto questa grande avventura. Ma la lotta quotidiana è ancora reale. Lei è Riri Williams. Farà ciò che deve fare per sopravvivere per lei, la sua famiglia e tutti gli altri. E questo la porta su alcune strade”.

Tutto quello che sappiamo sulla serie di prossima uscita Ironheart

Ambientato dopo gli eventi di Black Panther: Wakanda Forever, Ironheart contrappone la tecnologia alla magia quando Riri Williams (Dominique Thorne) – una giovane e geniale inventrice determinata a lasciare il segno nel mondo – torna nella sua città natale, Chicago.

La sua idea di costruire tute di ferro è geniale, ma nel perseguire le sue ambizioni, si ritrova coinvolta nel misterioso ma affascinante Parker Robbins alias “The Hood” (Anthony Ramos). La serie è interpretata anche da Lyric Ross, Manny Montana, Matthew Elam e Anji White. Chinaka Hodge è sceneggiatrice e produttrice esecutiva; gli episodi sono diretti da Sam Bailey e Angela Barnes.

Ironheart debutterà su Disney+ il prossimo 24 giugno 2025.