Young Avengers si sono assemblati… a bordo della Nave da crociera Disney Treasure

Si è parlato molto di Young Avengers che si riuniranno nel Marvel Cinematic Universe. Sebbene non ci aspettiamo più che un film con i personaggi esca prima della fine della Multiverse Saga, saremmo disorientati se una qualche versione del team non fosse presente già in Avengers: Doomsday.

Tuttavia, la Disney’s Cruise Line ha battuto sul tempo l’MCU riunendo America Chavez (Xochitl Gomez), Cassie Lang (Kathryn Newton) e Riri Williams/Ironheart (Dominique Thorne) a bordo delle sue navi da crociera.

In un video riprodotto durante l’esperienza culinaria “Marvel Celebration of Heroes: Groot Remix” presso il ristorante Worlds of Marvel sulla Disney Treasure, il trio può essere visto insieme dopo un team-up di successo. Chavez suggerisce una partita di shuffleboard, sebbene le sue compagne di squadra non sembrino eccessivamente eccitate dalla prospettiva.

Young Avengers: Assemble!

Questo filmato sarebbe stato girato in collaborazione con i Marvel Studios, quindi potrebbe essere un test per quando questi personaggi alla fine si uniranno sullo schermo.

Gomez ha fatto il suo debutto nell’MCU come America in Doctor Strange in the Multiverse of Madness del 2022 e si prevede che sarà un’attrice importante nei prossimi film di Avengers, data la sua capacità di viaggiare tra le realtà. Thorne ha interpretato per la prima volta Riri in Black Panther: Wakanda Forever nello stesso anno e sarà protagonista della sua serie TV Ironheart la prossima estate. Infine, Newton ha assunto il ruolo di Cassie in Ant-Man and The Wasp: Quantumania del 2023.