J.K. Rowling visita per la prima volta il set di Harry Potter, mentre proseguono le riprese della serie HBO

J.K. Rowling ha fatto la sua prima visita sul set della serie HBO di Harry Potter. Deadline riferisce che l’autrice ha esaminato i progressi dell’adattamento del suo amato franchise fantasy, le cui riprese sono state effettuate presso i Warner Bros. Studios di Leavesden e in location nel Regno Unito.

Qualcuno ha scherzato dicendo che è stato come ricevere una visita reale, con i membri senior del team di produzione che hanno fatto spazio nelle loro agende per dare il benvenuto alla Rowling. HBO ha rifiutato di commentare. La Rowling è produttrice esecutiva della serie di Harry Potter e ha contribuito alle decisioni sulla sceneggiatura e sul casting della serie, entrata in produzione durante l’estate.

A giugno, la Rowling ha dichiarato di aver “lavorato a stretto contatto con gli sceneggiatori di grande talento” di Harry Potter, in particolare con la showrunner Francesca Gardiner. “Ho letto i primi due episodi della prossima serie di Harry Potter della HBO e sono COSÌ, COSÌ, COSÌ BELLI”, dichiarò all’epoca.

Quando la serie fu annunciata per la prima volta nel 2023, la Rowling elogiò “l’impegno della HBO nel preservare l’integrità dei miei libri”, aggiungendo: “Non vedo l’ora di far parte di questo nuovo adattamento, che consentirà un livello di profondità e dettaglio che solo una serie televisiva di lunga durata può offrire”.

Le opinioni della Rowling sui diritti delle persone transgender sono state al centro del dibattito sulla serie, e Casey Bloys della HBO ha sostenuto con fermezza la partnership con l’autrice. La stessa Rowling ha chiarito di non aver permesso alla politica di interferire con le decisioni sul casting dopo che Paapa Essiedu, che interpreterà Severus Piton nella serie HBO, ha espresso il suo sostegno ai diritti delle persone transgender. “Non credo che si debba togliere il lavoro o il sostentamento alle persone perché hanno convinzioni protette dalla legge diverse dalle mie”, ha detto la Rowling su X/Twitter.

Cosa sappiamo della serie HBO su Harry Potter

La prima stagione sarà tratta dal romanzo La pietra filosofale e abbiamo già visto alcuni altri momenti chiave del romanzo d’esordio di J.K. Rowling essere trasposti sullo schermo. La prima stagione di Harry Potter dovrebbe essere girata fino alla primavera del 2026, mentre la seconda stagione entrerà in produzione pochi mesi dopo. Ogni libro dovrebbe costituire una singola stagione, il che significa che avremo sette stagioni nell’arco di quasi un decennio.

HBO descrive la serie come un "adattamento fedele" della serie di libri della Rowling. "Esplorando ogni angolo del mondo magico, ogni stagione porterà 'Harry Potter' e le sue incredibili avventure a un pubblico nuovo ed esistente", secondo la descrizione ufficiale.

La serie è scritta e prodotta da Francesca Gardiner, che ricopre anche il ruolo di showrunner. Mark Mylod sarà il produttore esecutivo e dirigerà diversi episodi della serie per HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television. La serie è prodotta da Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films.

Come già annunciato, Dominic McLaughlin interpreterà Harry, Arabella Stanton sarà Hermione e Alastair Stout sarà Ron. Il cast principale include John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton, Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid, Katherine Parkinson nel ruolo di Molly Weasley, Lox Pratt nel ruolo di Draco Malfoy, Johnny Flynn nel ruolo di Lucius Malfoy, Leo Earley nel ruolo di Seamus Finnigan, Alessia Leoni nel ruolo di Parvati Patil, Sienna Moosah nel ruolo di Lavender Brown, Bertie Carvel nel ruolo di Cornelius Fudge, Bel Powley nel ruolo di Petunia Dursley e Daniel Rigby nel ruolo di Vernon Dursley.

Si avranno poi Rory Wilmot nel ruolo di Neville Paciock, Amos Kitson nel ruolo di Dudley Dursley, Louise Brealey nel ruolo di Madama Rolanda Hooch e Anton Lesser nel ruolo di Garrick Ollivander. Ci sono poi i fratelli di Ron: Tristan Harland interpreterà Fred Weasley, Gabriel Harland George Weasley, Ruari Spooner Percy Weasley e Gracie Cochrane Ginny Weasley.

La serie debutterà nel 2027 su HBO e HBO Max (ove disponibile) ed è guidata dalla showrunner e sceneggiatrice Francesca Gardiner (“Queste oscure materie”, “Killing Eve”) e dal regista Mark Mylod (“Succession”). Gardiner e Mylod sono produttori esecutivi insieme all’autrice della serie J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films. La serie di “Harry Potter” è prodotta da HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television.