Squid Game: America, prime riprese nel 2026 con cast tutto nuovo

Di Gianmaria Cataldo

Il cameo di Cate Blanchett nella terza stagione di Squid Game

Il misterioso progetto Squid Game di David Fincher ambientato in America potrebbe finalmente andare avanti, stando a quanto riportato da Collider. Una nuova notizia pubblicata sul sito web della Film and Television Industry Alliance riporta che la nuova serie, intitolata Squid Game: America, inizierà le riprese il prossimo anno, il 26 febbraio. Fincher non ha ancora confermato personalmente la notizia, ma si tratta comunque del primo aggiornamento concreto sul programma da mesi. Al momento non è ancora chiaro chi reciterà nella serie, ma è stato confermato che il misterioso personaggio interpretato da Cate Blanchett alla fine della terza stagione di Squid Game non apparirà in Squid Game: America.

L’originale serie coreana ha debuttato nel 2021 e, sebbene fosse originariamente prevista come una serie di una sola stagione, Netflix ha dato il via libera a altre due stagioni, uscite lo scorso dicembre e questo luglio. Sebbene gli ascolti siano rimasti altissimi per la seconda e la terza stagione di Squid Game, i fan hanno concordato sul fatto che nessuna delle due fosse all’altezza della qualità della prima stagione. I fan hanno anche criticato Netflix per aver diviso il progetto in due stagioni finali, quando era chiaramente stato progettato come un unico prodotto e successivamente diviso in due, ciascuna con un numero inferiore di episodi. Tuttavia, Squid Game rimane lo show più popolare di Netflix di tutti i tempi, con un margine piuttosto ampio.

La notizia del progetto remake di David Fincher è stata riportata per la prima volta lo scorso ottobre, prima dell’uscita della seconda stagione. Fincher non ha ancora confermato pubblicamente il suo coinvolgimento nel remake americano, ma l’ideatore dell’originale Hwang Dong-hyuk ha confermato che lo show è reale e ha fornito il suo pieno sostegno. Secondo quanto riferito, il remake americano sarà completamente scollegato dallo show originale, con un cast di personaggi completamente nuovo.

Quando uscirà Squid Game: America?

Netflix non ha ancora annunciato quando sarà trasmesso in anteprima Squid Game: America e, considerando che le riprese inizieranno solo tra qualche mese, l’annuncio probabilmente non arriverà prima di un po’ di tempo. Se le riprese inizieranno davvero all’inizio del prossimo anno, la data di uscita più probabile sarà nel 2028, forse intorno a Natale, quando sono uscite le prime due stagioni di Squid Game. Fincher dovrebbe concludere infatti presto il lavoro sul sequel di C’era una volta a… Hollywood con Brad Pitt, Le avventure di Cliff Booth, e Squid Game: America potrebbe così essere il suo prossimo progetto.

