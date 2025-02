James Marsters: l’attore di Spike risponde al reboot della serie Buffy – l’ammazzavampiri

James Marsters parla del riavvio di Buffy – L’ammazzavampiri, ma non vuole rivelare dettagli. Buffy – L’ammazzavampiri, in onda dal 1997 al 2003, racconta le vicende di Buffy (Sarah Michelle Gellar), un’ammazzavampiri scelta per combattere vampiri e demoni che sfida la tradizione formando un gruppo affiatato di amici per aiutarla a proteggere Sunnydale. Marsters interpretava Spike, un vampiro che era anche uno degli amori di Buffy. La serie, creata da Joss Whedon, è andata in onda per 7 stagioni su The WB e UPN, e ha ottenuto un punteggio dell’85% su Rotten Tomatoes.

Marsters ha risposto al reboot di Buffy in un video condiviso su Instagram. Ha dichiarato che non spettava a lui discutere del progetto e che, nell’interesse del successo del reboot, avrebbe taciuto sui dettagli. Tuttavia, ha riconosciuto l’entusiasmo che circonda il ritorno di Buffy – L’ammazzavampiri e ha persino espresso il suo entusiasmo per la continuazione del viaggio di Buffy Summers. Guarda il suo post qui sotto:

Powered by

Quindi, prima di tutto, penso che toglierò di mezzo l’argomento scottante, ovvero che non è una buona cosa per me parlare del reboot di Buffy. Mi dispiace se siete venuti qui sperando in qualche notizia. Ma nell’interesse di far sì che il progetto sia il migliore possibile, è meglio che tenga la bocca chiusa per ora, quindi lo farò. Penso di essere come tutti, sono molto entusiasta del fatto che impareremo di più sul viaggio di Buffy Summers e su come salva il mondo, perché penso che il mondo ne abbia bisogno. Quindi farò la mia parte non facendo nulla.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da James Marsters (@realjamesmarsters)

Cosa significa questo per il futuro di Buffy – l’ammazzavampiri

Nel 2018 sono emerse voci su un reboot di Buffy l’ammazzavampiri. Il progetto è stato descritto come un rinnovamento moderno della serie originale e avrebbe visto la partecipazione della prima ammazzavampiri nera nell’universo di Buffy. Tuttavia, nel 2022, il produttore esecutivo Gail Berman ha dichiarato che il progetto è stato sospeso a tempo indeterminato. Proprio questo mese, l’entusiasmo per il potenziale progetto è stato rinnovato, quando è trapelata la notizia che Gellar sta lavorando con la vincitrice dell’Oscar Chloé Zhao e Hulu a un Buffy sequel series.

Mentre l’originale Buffy the Vampire Slayer rimane una parte importante della cultura popolare, il reboot mira a presentare la serie a un nuovo pubblico. Il franchise ha mantenuto la sua rilevanza grazie alla disponibilità in streaming su piattaforme come Hulu, Disney+ e Tubi, oltre ai fumetti in uscita della Boom! Studios.

Nonostante ciò, non sono stati annunciati dettagli sul cast o sulle tempistiche di produzione. Gellar è l’unico membro del cast originale apertamente coinvolto nella serie, anche se il fatto che Marsters abbia accettato il progetto suggerisce che potrebbe finire per apparire anche lui.