Balle Spaziali: Ariana Grande in lizza per un ruolo?

Si parla di un potenziale sequel di Balle Spaziali da molti anni e di recente abbiamo avuto la conferma che un seguito della parodia di Guerre stellari degli anni ’80 di Mel Brooks è ufficialmente in lavorazione.

Il film è in fase di sviluppo presso Amazon MGM Studios, con Josh Gad (La bella e la bestia, Frozen, Wolf Like Me) che sarà il protagonista e produttore insieme a Brooks. Josh Greenbaum dirigerà il film da una sceneggiatura di Benji Samit, Dan Hernandez e Gad. A parte Gad, non sono stati annunciati membri del cast, ma ora abbiamo sentito che lo studio ha contattato una grande star emergente per un ruolo non rivelato nel film.

Powered by

Nel profilo di THR di Ariana Grande, nominata agli Oscar 2025 per Wicked, l’articolo menziona che alla pop star sono stati offerti diversi ruoli per i quali deve ancora impegnarsi, tra cui una parte in Balle spaziali 2. “Una commedia di matrimonio catastrofico, una commedia da detective al femminile ambientata in un reality show in stile Housewives e un sequel di Balle spaziali”.

“Beh, non posso né confermare né negare, ma sto arrossendo”, ha risposto Grande quando le è stato chiesto di questi potenziali ruoli. “Penso solo che sia una cosa così importante rimanere in contatto con quella cosa creativa viscerale nel mio cuore e nel mio petto che vuole abbandonarsi a qualcosa che mi urla contro e dice: ‘Oh, questa è una sfida davvero fantastica’. Ho una cosa, e quando scatta, lo so”.

I dettagli della trama non sono ancora stati resi noti, ma il film originale era una vera e propria farsa, che seguiva la trama generale di Star Wars: Una nuova speranza e prendeva in giro altre ambientazioni spaziali o fantascientifiche come Star Trek, 2001: Odissea nello spazio, Il pianeta delle scimmie e Alien.

Balle spaziali

Balle spaziali è interpretato da Bill Pullman nel ruolo di Stella Solitaria, dal compianto John Candy nel ruolo di Barf, da Daphne Zuniga nel ruolo della Principessa Vespa, da Rick Moranis nel ruolo di Lord Dark Helmet e da Brooks nel doppio ruolo del Presidente Skroob e di Yogurt.

Foto di imagepressagency via Depositphotos.com