Jisoo delle Blackpink protagonista del nuovo drama K di Netflix

Jisoo, delle Blackpink, sta per interpretare un ruolo originale in un K-drama di Netflix, nel ruolo di protagonista del prossimo Boyfriend on Demand. La prima è prevista per il 2025. Il K-drama di Netflix segue Seo Mi-rae, una produttrice di webtoon oberata di lavoro, che trova una via di fuga dalla sua estenuante vita lavorativa attraverso un misterioso programma di incontri in realtà virtuale. Con il suo dispositivo “Fidanzato mensile” in mano, Mi-rae incontra gli innumerevoli fidanzati dei suoi sogni, le cui disposizioni idealistiche rinnovano il suo desiderio d’amore.

Secondo The Hollywood Reporter, Jisoo è stata scelta per interpretare Boyfriend on Demand nel ruolo di Mi-rae. Il prossimo K-drama vede Jisoo insieme a Seo In-guk (Doom at Your Service), che interpreta Park Kyeong-nam, il suo rivale nel settore dei webtoon. Diretto da Kim Jung-sik (No Gain No Love), Boyfriend on Demand si preannuncia come un vortice onirico di momenti emozionanti e risate.

Powered by

Il ruolo di Jisoo in Boyfriend on Demand

Il ruolo di Jisoo in Boyfriend on Demand consolida il suo status di artista dai molti talenti. Dal suo debutto come membro delle Blackpink nel 2016, Jisoo è diventata una delle figure più riconoscibili del K-pop. Il suo primo album da solista, Me, ha battuto tutti i record nel 2023, vendendo oltre un milione di copie in due giorni, ma anche le sue ambizioni nella recitazione sono in costante crescita. Ha fatto il suo debutto come attrice protagonista nel 2021 in Snowdrop, una storia d’amore d’epoca disponibile in streaming su Disney+ con un punteggio di pubblico del 97% su Rotten Tomatoes. Attualmente è protagonista di Newtopia, una serie fantasy-horror di Prime Video ambientata durante un’apocalisse zombi.

Con Boyfriend on Demand, Netflix continua ad ampliare la già ricca programmazione di K-drama per il 2025. La piattaforma si sta preparando a lanciare 22 K-drama con sceneggiatura, otto reality e otto film originali l’anno prossimo, tra cui progetti molto attesi come la terza stagione di Squid Game e una nuova puntata di Single’s Inferno. Anche altre piattaforme hanno iniziato a seguire l’esempio, con la commedia dark di successo della HBO The White Lotus che ha scelto Lisa, membro delle Blackpink, per un ruolo ricorrente nella terza stagione.