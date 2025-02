Winter Palace: dietro le quinte della produzione franco-svizzera su Netflix

La prima serie svizzera prodotta da Netflix Winter Palace è una coproduzione francese sviluppata con Oble Studios. Il co-fondatore della società, il produttore Hugo Brisbois, spiega il ruolo di Oble in questo dramma in costume, che racconta la nascita dell’ospitalità di lusso in Svizzera nel 1899.

Da dove nasce l’idea originale di “Winter Palace”?

Hugo Brisbois: L’idea si ispira liberamente alla vita di uno dei primi albergatori che aprì uno stabilimento nelle Alpi durante l’inverno. Si chiamava Johannes Badrutt e aprì il Kulm Hotel a St. Moritz, nel cantone svizzero dei Grigioni. All’epoca, tutti gli hotel della zona aprivano solo d’estate, funzionando come sanatori. La gente veniva per cure, ecc. “Winter Palace” racconta la storia della prima stagione di vacanze invernali, come la conosciamo oggi.

Com’era allora?

All’epoca era molto rudimentale. Erano i primi tempi degli sci di legno e non c’erano ancora gli impianti di risalita, quindi bisognava risalire le piste a piedi. La serie mostra anche il folklore che stava appena emergendo, con una clientela facoltosa composta principalmente da lord anglosassoni che venivano a investire in Svizzera. Il paese si è rapidamente posizionato nel mercato del lusso, attirando una clientela abbastanza benestante. L’intera storia dell’ospitalità svizzera si è costruita anche sul turismo invernale.

Abbiamo cercato di infondere un po’ di “French Touch” nella serie.

Ci sono voluti sei anni per sviluppare la serie. Come lo spiega?

Winter Palace è una coproduzione internazionale. Inizialmente, la serie è stata sviluppata dalla società di produzione svizzera Point Prod, in collaborazione con l’emittente pubblica RTS (Radio Télévision Suisse). Tuttavia, la serie non poteva essere finanziata interamente a livello locale, poiché il budget era troppo elevato rispetto agli standard delle produzioni locali. Pertanto, è stato necessario trovare finanziamenti internazionali ed è qui che è entrata in gioco Oble. Ci siamo quindi messi in contatto con Netflix, che ha trasformato la serie in una produzione internazionale, coinvolgendo molti talenti francesi, come la costumista Valérie Adda (“Donne in guerra”) e il compositore Thylacine. Anche gli effetti speciali visivi sono stati realizzati in Francia e il ruolo femminile principale è interpretato da Manon Clavel (“La verità”). Abbiamo davvero cercato di infondere un po’ di “French Touch” nella serie

Oble è servita da collegamento tra Netflix e la produzione svizzera?

Esattamente. Siamo intervenuti per cofinanziare la serie e renderla più movimentata, più internazionale di quanto sarebbe stata se fosse stata svizzera al 100%. Questa era la nostra competenza in questo progetto, anche se il lavoro svolto in una popolazione così piccola come quella della Svizzera romanda era già impressionante. Tuttavia, il loro settore è meno strutturato del nostro. Per quanto riguarda Netflix, la serie doveva avere un impatto internazionale perché la piattaforma deve affrontare una duplice sfida: la serie deve brillare sia a livello locale che all’estero. Quando Netflix fa un investimento come quello fatto in Winter Palace, cerca un buon pubblico in Svizzera che possa avere un impatto nel resto del mondo, in particolare in alcuni paesi vicini chiave come Francia, Germania o Italia.

La serie è storicamente accurata al 100%?

Abbiamo lavorato con Evelyne Lüthi-Graf, ex direttrice dell’Archivio svizzero degli alberghi, per ricreare il periodo. Abbiamo discusso molto con lei con l’obiettivo di rispecchiare da vicino la realtà. Allo stesso tempo, non potevamo attenerci rigorosamente ad essa. Stiamo realizzando una serie di fiction, non un documentario, quindi ci sono alcuni anacronismi.

Come descriverebbe l’universo e l’atmosfera di Winter Palace?

La serie è un dramma in costume, ma i dialoghi la rendono molto moderna. I personaggi parlano come farebbero oggi. Mi piace tracciare un parallelo, con l’umiltà che richiede, tra “Palais d’Hiver” e “The White Lotus”: entrambe le serie descrivono questa dicotomia tra clienti molto ricchi con i loro piccoli giochi e il personale dell’hotel più modesto che affronta questioni diverse. I loro archi narrativi si scontrano intorno ai nostri due personaggi principali, André e Rose, i manager, che devono supervisionare i loro team e garantire il benessere dei loro clienti.

Al Passo del Sempione, c’è un vecchio e enorme ospizio a 2.000 metri di altitudine che abbiamo utilizzato come ambientazione per il nostro hotel

Come sono andate le riprese in quota?

Le riprese esterne sono state effettuate principalmente nell’Alto Vallese, a 2.000 metri di altitudine. Abbiamo trovato l’edificio per il “Winter Palace” al Passo del Sempione, che conduce in Italia. In cima c’è un vecchio e enorme ospizio che abbiamo usato come ambientazione per il nostro hotel, aggiungendo effetti visivi. Ovviamente, girare in alta quota comporta molte sfide, soprattutto perché all’inizio del 2024 le condizioni meteorologiche erano pessime. A gennaio ha nevicato molto, poi non ha nevicato affatto. Quindi non è stato facile per la continuità. L’impatto del cambiamento climatico sulla nostra serie era evidente! Tuttavia, siamo stati fortunati perché non abbiamo dovuto cancellare un solo giorno di riprese.

Come avete gestito il freddo e il tempo in generale?

Non è stato facile perché sul set c’era molto da aspettare. Abbiamo nascosto alcune stufe sotto i costumi degli attori. Poi, per portare l’attrezzatura, avevamo una base logistica nella valle, a Berg. Le squadre salivano al passo ogni mattina e scendevano ogni sera. La strada per il Passo del Sempione è un’importante via di comunicazione, ben sgomberata dalla neve, ed è anche per questo che abbiamo scelto di girare lì.

Dove avete girato gli interni?

Abbiamo girato un po’ in studio, ma la maggior parte degli interni sono stati girati vicino a Montreux, in una scuola alberghiera dove siamo riusciti a ricrearli. La scuola è stata entusiasta di ospitarci perché la serie riflette la lunga tradizione di ospitalità della Svizzera.