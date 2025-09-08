Landman – Stagione 2 riceve un aggiornamento entusiasmante dopo l’annuncio della data di uscita

La seconda stagione di Landman ha ricevuto un aggiornamento entusiasmante dopo l’annuncio della data di uscita. La serie crime drama di grande successo di Taylor Sheridan, trasmessa da Paramount+, ha registrato una prima stagione da record, con il pubblico che ha seguito con grande interesse le vicende del protagonista Tommy Norris, interpretato da Billy Bob Thornton, mentre lottava per il controllo dei giacimenti petroliferi del Texas e cercava di evitare i coinvolgimenti con i cartelli.

Landman – stagione 2 vede Thornton riprendere il suo ruolo, insieme ad altri membri del cast che tornano, tra cui Ali Larter, Demi Moore e Michelle Randolph. Con la data di uscita del 16 novembre per Landman stagione 2 recentemente confermata, la serie ha appena ricevuto un entusiasmante aggiornamento da una nuova aggiunta al cast della stagione 2.

Durante l’intervista di ScreenRant sul tappeto rosso del TIFF per Sacrifice, l’attrice ha dato un entusiasmante aggiornamento sulla seconda stagione di Landman. Silverman ha rivelato che le riprese sono terminate poche settimane fa, prima di aggiungere che il personaggio di Moore, Cami, avrà un ruolo più importante in questa stagione. Ecco i commenti di Silverman:

Abbiamo finito! Abbiamo finito le riprese qualche settimana fa, quindi ora sono qui a Toronto per girare una nuova serie chiamata Vladimir per Netflix. Mi sto dedicando a questo e sta essendo un’estate fantastica. È stata un’esperienza meravigliosa. Billy Bob [Thornton] è una persona incredibilmente accogliente, calorosa e premurosa. È un attore straordinario, e anche Demi [Moore] è un’attrice incredibile. In questa stagione lei è davvero al centro dell’attenzione. La maggior parte delle mie scene sono con Michelle Randolph e Ali Larter, entrambe geniali. Mi trovo a recitare con entrambe, ed è davvero divertente.

Cosa significa questo per la seconda stagione di Landman

Il fatto che Silverman abbia rivelato che le riprese della serie di successo sono già terminate suggerisce che tutto è andato liscio con la produzione e che la stagione dovrebbe essere sulla buona strada per essere rilasciata nella data prevista. Inoltre, i commenti di Silverman sul personaggio di Moore sono certamente in linea con il trailer della seconda stagione di Landman, che mostra l’ascesa spietata di Cami.

Il finale della prima stagione di Landman ha risolto molti intrecci della trama, ma ha lasciato ancora molto su cui riflettere agli spettatori, il che significa che ci sono diversi punti salienti della trama che la seconda stagione dovrebbe affrontare. L’ascesa al potere di Cami sarà fondamentale, ma c’è anche la crescente influenza del cartello che rappresenta una minaccia per Tommy e il continuo interesse di Galino per l’industria petrolifera.