The Conjuring – Il Rito Finale: la storia vera dietro al film

Il film di Michael Chaves che conclude la serie, The Conjuring – Il Rito Finale, drammatizza uno degli ultimi casi di Ed e Lorraine Warren e, sebbene si discosti dalla storia vera in molti punti, la vera storia di fantasmi è da brividi. Il quarto film della serie The Conjuring (e il nono nell’universo espanso di Conjuring), che ha battuto tutti i record al botteghino, vede ancora una volta Patrick Wilson e Vera Farmiga nei panni di Ed e Lorraine Warren, i veri investigatori del paranormale.

Ciascuno dei quattro film di Conjuring ha descritto un caso reale di infestazione o possessione demoniaca che i Warren hanno indagato nel corso della loro carriera. Sebbene esistano documenti che attestano ciascuno di questi casi, molti dei dettagli sono difficili da provare, ed è qui che i film spesso esagerano o abbelliscono il potere dei rispettivi spettri, rendendo l’esperienza teatrale più intensa.

The Conjuring – Il Rito Finale è stato pubblicizzato come il caso che ha portato i Warren a smettere definitivamente di indagare sui casi paranormali e, sebbene sia avvenuto alla fine della loro carriera, l’impatto diretto che ha avuto sulla loro famiglia è stato meno significativo di quanto descritto nel film. Tuttavia, la vera storia dietro la stregoneria della famiglia Smurl che ha ispirato il film è di per sé piuttosto inquietante.

The Conjuring – Il Rito Finale descrive la vera stregoneria della famiglia Smurl

La famiglia Smurl raffigurata in The Conjuring – Il Rito Finale era una famiglia reale che si trasferì in una casa a West Pittston, in Pennsylvania, nel 1973. Anche se la cronologia e l’ordine degli eventi sono stati notevolmente accelerati per esigenze cinematografiche, i primi disturbi minori furono segnalati già nel 1974, molto prima che i Warren fossero chiamati a indagare nel 1986.

Una distinzione importante da notare è che non vi è stata alcuna segnalazione di uno specchio come catalizzatore degli inquietanti eventi, come invece avviene nel film. Questo è stato aggiunto per esigenze cinematografiche, al fine di creare un legame preesistente tra Judy e Lorraine Warren che in realtà non esisteva nella vita reale.

Tuttavia, il film riporta correttamente molti dei dettagli più importanti, o almeno corretti secondo la descrizione degli Smurl e dei Warren. Secondo quanto riferito, erano quattro le entità che tormentavano gli Smurl, tra cui una donna giovane, una donna anziana, un uomo morto nella casa e un’entità non umana.

Il film potrebbe aver abbellito un po’ le descrizioni, tra cui l’ascia brandita dall’uomo, il suo volto orribile e il sorriso grottescamente ampio dell’anziana donna. Tuttavia, gli elementi effettivamente inquietanti erano coerenti. Gli Smurl hanno sperimentato odori terribili, pareti che si macchiavano inspiegabilmente, masse nere che si muovevano nella casa e voci disincarnate che si imitavano a vicenda.

Con il passare del tempo, gli episodi sono diventati più intensi e violenti. Secondo quanto riferito, la lampada caduta dal soffitto che ha ferito una delle figlie degli Smurl è realmente accaduta, così come il cane di famiglia che è stato scaraventato contro il muro. Sia Jack che Janet Smurl hanno descritto episodi di violenza sessuale da parte delle entità, e Janet sostiene di essere stata sollevata da terra e poi scaraventata attraverso una stanza.

Come i Warren sono stati coinvolti nella storia della famiglia Smurl

Secondo la New England Society for Psychic Research dei Warren, ora gestita dalla figlia Judy e dal marito Tony (entrambi protagonisti del film), furono gli Smurl a contattare i Warren per chiedere aiuto. In precedenza, il loro caso aveva ricevuto l’attenzione dei media nazionali, come mostrato in The Conjuring – Il Rito Finale, ma secondo quanto riferito furono gli Smurl a contattarli direttamente.

L’indagine iniziale di Lorraine Warren ha fornito informazioni sulla natura delle entità che infestavano la casa, compresa l’idea che i tre spiriti umani fossero utilizzati dal demone per tormentare gli Smurl. Mentre Lorraine era il membro più sensibile dal punto di vista psichico della coppia, Ed Warren riferì di aver avvertito un forte calo di temperatura entrando nella casa e di aver visto immediatamente una massa nera.

Come tutti i film della serie The Conjuring – Il Rito Finale dipinge i Warren come i principali combattenti contro le forze dell’oscurità che affliggono la famiglia Smurl, soprattutto dopo che l’entità avrebbe causato la morte del loro amico e alleato padre Gordon. In realtà, i Warren non hanno avuto praticamente nulla a che fare con la rimozione definitiva delle entità demoniache dalla casa degli Smurl. Secondo quanto riferito, nella casa sono stati eseguiti in totale tre esorcismi, compreso uno da parte di un prete raccomandato dai Warren, ma nessuno di essi si è rivelato efficace.

Alla fine, un prete locale, il reverendo Joseph Adonizio, liberò la casa dalle potenti entità usando solo il potere della preghiera intensa. La Chiesa cattolica non sostiene di aver autorizzato alcun esorcismo, probabilmente a causa dell’estremo scetticismo che circondava il caso.

Gli Smurl lasciarono la casa nel 1987, continuando a segnalare piccoli disturbi come rumori di colpi sulle pareti e ombre inspiegabili. La casa alla fine fu venduta, ma il nuovo inquilino non segnalò mai alcuna esperienza paranormale.

Il racconto della famiglia Smurl è stato raccolto in un libro, The Haunted: One Family’s Nightmare. Il libro contiene resoconti reali di Ed e Lorraine Warren insieme a Jack e Janet Smurl, e molte delle storie riportate hanno costituito la base per la trama di The Conjuring: Last Rites, anche se in realtà non si tratta di un adattamento del libro.

La principale differenza rispetto alla realtà in The Conjuring – Il Rito Finale è il livello di coinvolgimento dei Warren, in particolare per quanto riguarda la loro figlia Judy e il legame preesistente tramite lo specchio antico. Tuttavia, molti degli elementi più terrificanti del film sono fedeli ai racconti delle persone che hanno vissuto l’infestazione, compresi gli stessi Warren.