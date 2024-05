Fallout è il debutto più visto di Prime Video dopo Gli Anelli del Potere

Era ovvio che Amazon pensasse di avere per le mani un successo con Fallout, dato che lo streamer ha continuato a spostare ripetutamente la data della prima dell’adattamento del videogioco.

Ed è un bene che abbiano ascoltato la loro voce interiore, dato che Fallout ha debuttato con oltre 65 milioni di spettatori nei suoi primi 16 giorni di uscita, diventando il secondo debutto più visto sulla piattaforma, dopo Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere.

Inoltre, lo show ha conquistato il primo posto nella fascia demografica 18-34, molto ambita dagli inserzionisti. Prime Video aggiunge anche che il 60% del pubblico del programma proviene da fuori degli Stati Uniti.

Questo è particolarmente importante perché Prime Video ha iniziato a incorporare gli annunci pubblicitari nelle sue offerte di streaming già a gennaio. Annunci limitati vengono mostrati all’inizio e alla fine di alcuni programmi.

Si tratta di un altro debutto stellare per la prima stagione di Jonathan Nolan (Il cavaliere oscuro, Westworld, The Peripheral). La seconda stagione di Fallout è stata ufficialmente autorizzata la scorsa settimana.

In risposta al rinnovo della seconda stagione, i produttori esecutivi Nolan e Lisa Joy hanno dichiarato: “Lode ai nostri showrunner follemente brillanti, Geneva [Robertson-Dworet] e Graham [Wagner], al nostro cast da urlo, a Todd e James e a tutte le leggende di Bethesda, e a Jen, Vernon e all’incredibile team di Amazon per il loro incredibile supporto a questo show“. Non vediamo l’ora di far esplodere il mondo ancora una volta”.

La serie Fallout

La serie Fallout di Amazon ha debuttato l’11 aprile e tutti gli 8 episodi sono usciti lo stesso giorno. Nolan e sua moglie Lisa Joy hanno sviluppato la serie per Amazon, assumendo Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner come co-showrunner. Nolan ha diretto i primi tre episodi della serie.

L’adattamento avrà come protagonista Walton Goggins nel doppio ruolo di The Ghoul / Cooper Howard, insieme a Ella Purnell nel ruolo di Lucy, Aaron Moten nel ruolo di Maximus, Kyle MacLachlan nel ruolo di Hank, Michael Emerson nel ruolo di Wilzig e Johnny Pemberton nel ruolo di Thaddeus.