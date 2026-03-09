HomeSerie TvNews

Margo ha problemi di soldi: il trailer della serie Apple Tv con Elle Fanning

Di Chiara Guida

-

Apple TV ha svelato il trailer di Margo ha problemi di soldi, con la candidata agli Emmy e ai Golden Globe Elle Fanning, la candidata agli Oscar® e agli Emmy Michelle Pfeiffer e Nicole Kidman, vincitrice dell’Oscar® e dell’Emmy, nel ruolo di protagoniste e produttrici esecutive. Il rinomato cast è completato dal vincitore dell’Emmy Nick Offerman e da Thaddea Graham. Prodotta da A24 e dal pluripremiato David E. Kelley, la serie Apple Original basata sull’omonimo romanzo best-seller di Rufi Thorpe farà il suo debutto su Apple TV mercoledì 15 aprile con tre episodi degli otto totali, seguiti da nuovi episodi ogni mercoledì fino al 20 maggio.

“Margo ha problemi di soldi” è un dramma familiare audace, commovente e comico che segue Margo (Fanning), aspirante scrittrice che ha recentemente abbandonato l’università, figlia di un’ex cameriera di Hooter’s (Pfeiffer) e di un ex wrestler professionista (Offerman), costretta a cavarsela con un neonato, una montagna di bollette da pagare e sempre meno possibilità di farcela. La serie vede anche la partecipazione della vincitrice dell’Oscar® Marcia Gay Harden, del candidato dell’Oscar® e vincitore dell’Emmy Greg Kinnear, di Michael Angarano, Rico Nasty e Lindsey Normington.

“Margo ha problemi di soldi” è prodotta per Apple TV da A24. David E. Kelley è showrunner e sceneggiatore, nonché produttore esecutivo insieme a Elle Fanning, Dakota Fanning e Brittany Kahan Ward per Lewellen Pictures. Tra i produttori esecutivi della serie figurano anche Nicole Kidman e Per Saari di Blossom Films; Matthew Tinker per David E. Kelley Productions; Michelle Pfeiffer, l’autrice Rufi Thorpe, Eva Anderson e Boo Killebrew; la vincitrice di un BAFTA e di un Emmy, Dearbhla Walsh, che dirige anche il pilot. Ad alternarsi con lei alla regia ci sono Kate Herron e Alice Seabright.

La serie segna l’ultima collaborazione tra Kelley e Apple TV, dopo la dramedy di successo candidata agli Emmy, “Presunto innocente”, di cui è attualmente in produzione la seconda stagione.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
ALTRE STORIE

