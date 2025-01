Michael C. Hall anticipa il suo ritorno a Dexter in un nuovo video mentre iniziano le riprese della serie sequel Resurrection

Dexter: Resurrection ha iniziato le riprese. Michael C. Hall ha interpretato il ruolo del protagonista – un serial killer morale che dà la caccia ai criminali sfuggiti alla giustizia – in Dexter di Showtime, andato in onda per otto stagioni tra il 2006 e il 2013. In seguito ha ripreso il ruolo nella serie sequel New Blood e come voce narrante della serie prequel Original Sin, con Patrick Gibson. L’imminente Dexter: Resurrection seguirà la storia del personaggio dopo New Blood. Sebbene la serie si concludesse con quella che sembrava essere la sua morte, il prologo di Original Sin rivelava che era sopravvissuto.

Sull’account ufficiale di Dexter su X è stato condiviso un video messaggio di Michael C. Hall che annuncia che venerdì 17 gennaio è stato il primo giorno ufficiale di produzione di Dexter: Resurrection. Non è chiaro se la stanza alle sue spalle, che assomiglia alla hall di un ospedale o a una stazione di polizia, faccia parte del set dello show o sia semplicemente un ufficio di produzione. La star ha dichiarato che “non vedo l’ora di fare un altro giro da brivido” e ha detto che gli spettatori dovrebbero “rimanere sintonizzati”. Vedi il post originale qui sotto:

Powered by

Hello again, Dexter Morgan #DexterResurrection is officially in production pic.twitter.com/06vOYkBqp6 — Dexter (@SHO_Dexter) January 17, 2025

Cosa significa questo per Dexter: Resurrection

Questo nuovo video non rivela alcun dettaglio sulla trama della prossima serie. Poiché New Blood ha portato il personaggio nella città fittizia di Iron Lake, New York, lontano dall’ambientazione di Miami dello show originale di Dexter, Resurrection potrebbe seguire l’esempio e portarlo in un’altra località completamente nuova. Tuttavia, sembra che tornerà almeno in un luogo familiare, dato che torneranno diversi personaggi della serie originale, tra cui Angel Batista (David Zayas), il padre di Dexter, Harry (James Remar), e il figlio di Dexter, Harrison (Jack Alcott).

In Dexter: Original Sin, il giovane Harry Morgan è interpretato da Christian Slater.

Se il set mostrato nel video è effettivamente un ospedale, sembra probabile che la serie inizierà almeno nello Stato di New York, dato che Dexter: Original Sin ha mostrato la vita del personaggio che scorre davanti ai suoi occhi mentre viene portato d’urgenza in ospedale. A prescindere da qualsiasi indizio offerto dal video, la conferma dell’inizio della produzione dimostra che la serie è in linea con l’uscita prevista per l’estate, dopo il finale della prima stagione di Original Sin, che uscirà su Paramount+ il 14 febbraio.