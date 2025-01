Outlander – Stagione 8: la relazione tra Jamie e Lord John raccontata dalla star Sam Heughan

La star di Outlander, Sam Heughan, ha parlato della relazione tra Jamie e Lord John Grey nella stagione 8, rivelando cosa li attende negli ultimi episodi. La stagione 8 di Outlander inizierà dopo un finale di stagione scioccante, che ha lasciato intendere che la primogenita di Jamie (Heughan), che credeva nata morta nella seconda stagione, potesse essere in realtà la madre di Fanny (Florrie May Wilkinson). Tuttavia, nel mezzo di queste rivelazioni sul viaggio nel tempo, c’è stato un drammatico confronto tra lui e Lord John (David Berry), in disaccordo dopo che quest’ultimo ha sposato Claire (Caitríona Balfe) quando Jamie era creduto morto.

Parlando con What to Watch, Heughan ha parlato del rapporto conflittuale tra Jamie e Lord John nell’ottava stagione diOutlander , dopo il loro scontro nella settima stagione. L’attore ha spiegato come la loro complicata storia insieme abbia fatto nascere un’amicizia tra loro, anche se i sentimenti di Lord John sono più romantici. Tuttavia, ha anche detto che entrambi sono figure paterne per William (Charles Vandervaart), il che significa che, anche se ci vorrà del tempo, potrebbero dover riconciliare le loro differenze in futuro. Ecco cosa ha detto Heughan qui sotto:

Penso che li stia separando molto. Nell’ottava stagione dovranno lavorare molto per tornare ad essere amici. E chissà se ci riusciranno. Hanno così tanti trascorsi, è probabilmente una delle relazioni più interessanti, credo, al di fuori di Jamie e Claire, e adoro lavorare con David Berry. È un attore incredibile, così riflessivo, e dà una tale sfumatura al personaggio. Adoro questo rapporto perché hanno iniziato come nemici, come un prigioniero e il suo carceriere. Poi c’è l’amore che John Grey prova per Jamie e Jamie ama John come amico, e credo che anche questo abbia complicato le cose in qualche modo. Ma a questo punto, sono anche entrambi padri di William e lui ha certamente entrambe le loro qualità. Quindi c’è molto da risolvere per loro e penso che sì, potrebbe volerci molto tempo prima che tornino a giocare a scacchi.

Cosa significa la dichiarazione di Heughan per Jamie e Lord John in Outlander – Stagione 8

La più grande fonte di conflitto tra i due ex amici è il matrimonio di Lord John con Claire, fatto per metterla sotto protezione dopo la presunta morte del marito. Tuttavia, questa relazione è andata oltre il semplice matrimonio sulla carta, con la stagione 7, episodio 11 di Outlander che si conclude con gli sposi che vanno a letto insieme, fingendo di essere ciascuno con Jamie. Tuttavia, il ritorno di Jamie ha scatenato un conflitto tra i due, che è sfociato nel finale di stagione, ponendo le basi per le loro future interazioni nell’ottava stagione.

Dato che Jamie e Lord John si conoscono da molto tempo, non è chiaro se quest’ultimo segno sulla loro storia sarà permanente o temporaneo. Il cast di Outlander ha anche questioni urgenti da affrontare al di là delle loro relazioni personali, soprattutto se Faith è ancora viva. Tuttavia, dato che mancano solo 10 episodi alla conclusione definitiva della serie, una risoluzione tra le due amiche sembra una necessità. Che si tratti di un esito positivo o negativo, tuttavia, non sarà chiaro fino al ritorno della serie.