Nathan Fillion tornerà a essere Guy Garner nella serie Lanterns

Nathan Fillion riprenderà il ruolo di Guy Gardner nella prossima serie drammatica della HBO basata sul fumetto DC: Lanterns. Deadline ha seguito il casting da ottobre. Si unisce al cast precedentemente annunciato: Kyle Chandler, Aaron Pierre, Kelly MacDonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Jasmine Cephas Jones e Ulrich Thomsen.

La serie, di Chris Mundy, Damon Lindelof e Tom King, segue la nuova recluta John Stewart (Pierre) e la leggenda delle Lanterne Hal Jordan (Chandler), due poliziotti intergalattici coinvolti in un oscuro mistero terrestre mentre indagano su un omicidio nel cuore dell’America.

HBO produce la serie di otto episodi Lanterns in collaborazione con Warner Bros Television e DC Studios. Mundy, che è showrunner, Lindelof e King hanno co-scritto e prodotto la serie esecutiva. James Hawes è stato il regista e produttore esecutivo, mentre Stephen Williams, Geeta Vasant Patel e Alik Sakharov sono stati scelti per la regia.

Il personaggio di Nathan Fillion esordirà però prima al cinema in Superman di James Gunn la prossima estate!

Di cosa parla Lanterns?

L’attesa serie Lanterns, parte del rinnovato Universo DC guidato da Gunn e Safran, seguirà le Lanterne Verdi Hal Jordan e John Stewart mentre indagano su un misterioso omicidio legato a una cospirazione più ampia e sconvolgente. La serie della HBO è descritta come una storia “alla True Detective” che mescola intrighi cosmici con un tono di ispirazione noir. Con una durata di otto episodi, Lanterns promette di introdurre una versione fresca e dinamica degli amati eroi intergalattici della DC.

Kyle Chandler e Aaron Pierre sono stati confermati per Lanterns e saranno i protagonisti della serie, rispettivamente nei panni di Hal Jordan e John Stewart, segnando il loro attesissimo debutto nell’Universo DC. Tra gli altri membri del cast finora confermati figurano anche Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Nathan Fillion, Jasmine Cephas Jones, Ulrich Thomsen e Poorna Jagannathan. In quanto progetto cardine del rinnovato DCU, Lanterns dovrebbe collegarsi direttamente ad archi narrativi più ampi, pur offrendo una narrazione autonoma e incentrata sui personaggi. Con la sua attenzione al mistero, al dramma e alla mitologia cosmica della DC, Lanterns è destinata a diventare un capitolo fondamentale dell’Universo DC in evoluzione.