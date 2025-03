Biancaneve segnerà una perdita di 115 milioni. Il film “avvelenato” dalle polemiche

Biancaneve della Disney, interpretato da Rachel Zegler e Gal Gadot, si dirige verso una perdita stimata di 115 milioni di dollari, a conclusione del suo percorso di merchandise, distribuzione e atterraggio su Disney+. La perdita, che era prevista, si basa su un botteghino mondiale finale di 225 milioni di dollari.

Suddiviso, il cumulo globale si basa su un possibile incasso di 100 milioni al botteghino nazionale, che è inferiore ai 115 milioni lordi di Dumbo del 2019 (un altro remake live-action) e un totale all’estero di 125 milioni. Biancaneve ha chiuso questo weekend con 14,2 milioni di dollari, il 66% in più rispetto a Dumbo e ai film di Malefica, e 36,3 milioni di dollari a livello globale per un totale mondiale di 143,1 milioni di dollari.

In un botteghino malconcio in cui il marchio è il re, Biancaneve non è stata una decisione stupida per la Disney. Era logica. Marc Webb alla regia, Marc Platt di Wicked alla produzione e i vincitori dell’Oscar Pasek e Paul che scrivono canzoni. Greta Gerwig di Barbie ha le impronte digitali sulla sceneggiatura.

Chiaramente, da questo incidente al box office apprendiamo che il vecchio adagio secondo cui le controversie sono dannose per la pubblicità di un film è vero, e la Disney ci è già passata prima nel cambio di regista tra Lord e Miller per Ron Howard in Solo: A Star Wars Story. Il futuro destino del film al botteghino è stato segnato da quel momento in poi, diventando uno dei film di Star Wars con il minor incasso a $ 393 milioni. I commenti di Zegler su Biancaneve non hanno aiutato, né la sua risposta ai troll che si lamentavano di una latina nel ruolo del titolo, e l’indignazione anti-Trump in un ruolo pro-Trump non è un affare appropriato per nessuno. Questo accade con le giovani star che non hanno remore a condividere le proprie opinioni, essendo cresciute in un mondo di social media. Resta il fatto che talento la giovane attrice ne ha da vendere, e questo dovrebbe valere per ogni cosa. Ci sembra di dover notare però che la posizione pro-Palestina di Gal Gadot sembra aver influito meno sull’insuccesso del film.

Tutto quello che sappiamo su Biancaneve

Biancaneve è diretto da Marc Webb, regista di The Amazing Spider-Man, da una sceneggiatura della regista di Barbie, Greta Gerwig e della drammaturga Erin Cressida Wilson. Il film dovrebbe ampliare la storia del classico d’animazione del 1937. Il film conterrà nuove canzoni di Benj Pasek e Justin Paul (La La Land e The Greatest Showman) e vedrà anche la star di Wonder Woman, Gal Gadot nel ruolo della Regina Cattiva. Gli attori per la maggior parte dei sette “nani” non sono stati annunciati, ma sappiamo che Martin Klebba, che ha partecipato a tutti i film dei Pirati dei Caraibi, interpreterà Brontolo.

È stato inoltre confermato che il film includerà una versione più giovane di Biancaneve, il che suggerisce che avremo una sorta di scene di flashback che approfondiranno le origini del personaggio principale.

Biancaneve è in sala dal 21 marzo 2025.