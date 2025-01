Next on Netflix 2025: l’offerta italiana all’insegna di Sfida, Coraggio, Cambiamento, Ambizione

Sarà un 2025 da ricordare anche per l’offerta italiana di Netflix che taglia il traguardo dei suoi primi dieci anni di attività in Italia con la più ricca line up di sempre: più di un contenuto originale al mese tra serie, film, documentari e programmi d’intrattenimento. È quanto è stato annunciato ieri nel corso dell’evento Next on Netflix che ha presentato le principali novità italiane ed internazionali del servizio in streaming.

‘In questo anno così importante per la nostra storia in Italia, porteremo al nostro pubblico una proposta ancora più ampia e variegata che si muoverà tra generi e formule differenti, formati e linguaggi innovativi’ dichiara Tinny Andreatta, Vicepresidente dei contenuti italiani di Netflix. ‘Racconteremo storie autentiche che intercettano lo spirito del tempo superando i confini del già visto per coinvolgere, divertire, lasciare con il fiato sospeso, emozionare ma prima di tutto intrattenere il nostro pubblico’.

Sfida, cambiamento, coraggio e ambizione sono le linee guida dell’offerta di Netflix di quest’anno:

SFIDA nel raccontare storie che catturano l’umanità e in cui il pubblico possa riconoscersi, come i due titoli annunciati oggi: Motorvalley, la serie che fonde il drama con l’adrenalina dell’action o come l’adattamento italiano di un format d’intrattenimento di grande successo nel mondo: Too Hot to Handle: Italia, in cui dieci focosi single dovranno tenere a bada i loro istinti durante un divertentissimo ritiro in cui è permessa qualsiasi cosa… tranne cedere alle tentazioni -. Ma si ritrova anche nello show unscripted L’amore è cieco: Italia, in cui un gruppo di single avrà l’opportunità di cercare l’anima gemella e scegliere qualcuno da sposare … senza averlo mai visto! CAMBIAMENTO con storie di trasformazione, come Mrs Playmen, la storia vera di una donna e del suo team, che negli anni Settanta ha rivoluzionato il mondo del magazine erotico; Sara – La donna nell’Ombra, la serie ispirata ai romanzi di Maurizio de Giovanni che rompe gli schemi del crime con un’investigatrice fuori dal comune; Maschi Veri, dove il cambiamento riguarda gli uomini di oggi, alle prese con una nuova consapevolezza femminile che li costringe a rimettersi in gioco; CORAGGIO nell’osare e innovare, come nella dramedy Storia della mia famiglia, in cui c’è il coraggio di affrontare il lutto, di rimettersi in gioco e di andare avanti, per superare il dolore e trovare una nuova felicità. Di coraggio e ‘faccia tosta’ se ne trova tanta nella seconda stagione di Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia, il rap show che vede di nuovo al timone Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain. Il coraggio è anche quello degli autori e dei registi che capovolgono completamente il punto di vista in un modo che non avremmo mai immaginato restituendo, per esempio, uno sguardo nuovo e inaspettato su uno dei misteri italiani più inquietanti degli ultimi 50 anni, come nell’attesissima serie Il Mostro di Stefano Sollima. AMBIZIONE nell’alzare sempre più l’asticella come ne Il Gattopardo, l’epica serie che porterà in vita e sullo schermo il capolavoro della letteratura italiana di Tomasi di Lampedusa.

Importante anche l’offerta cinematografica italiana di Netflix: accanto ai film originali, debutteranno sul servizio in prima finestra, dopo l’uscita cinema, più di un film al mese. Il primo grande appuntamento è fissato al 6 Febbraio con il lancio di Parthenope di Paolo Sorrentino, a cui seguiranno L’Abbaglio di Roberto Andò, Io e te dobbiamo parlare di Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni e molti altri.

“Tutto quello di cui vi abbiamo parlato oggi’ conclude Andreatta ‘conferma i grandi progetti che Netflix ha per l’Italia e la nostra volontà e convinzione nel continuare ad investire a lungo termine sul racconto italiano, lavorando insieme alla straordinaria comunità creativa e ai migliori talenti del nostro paese“.