Un altro piccolo favore: la spiegazione del finale del film con Anna Kendrick

Ammettiamolo… ma davvero Un piccolo favore aveva bisogno di un sequel? A quanto pare sì, perché il finale sconvolgente di Un altro piccolo favore dimostra che c’erano ancora molte cose da raccontare.

Attenzione: seguono spoiler!

Alla fine del primo film, grazie a una diretta segreta di Stephanie (interpretata da Anna Kendrick), Emily (Blake Lively) finiva in prigione. Viene rivelato che il suo vero nome è Hope McLanden, e che in passato ha ucciso sia il padre violento che, da adulta, la sorella gemella Faith.

Sembra un finale perfetto per un thriller, con la colpevole dietro le sbarre… ma non è così semplice. Sette anni dopo, la storia riprende: Emily è uscita dal carcere grazie a un ricorso e si trova a Capri, pronta a sposare un mafioso affascinante, Dante (Michele Morrone). E Stephanie? Anche lei è lì, invitata al matrimonio per motivi misteriosi.

Una nuova sorella spunta fuori: Charity è viva

Il colpo di scena più grosso arriva nel finale: scopriamo che Hope (Emily) e Faith avevano una terza sorella, una gemella omozigote nata insieme a loro e creduta morta alla nascita. Il suo nome è Charity, ed è stata cresciuta segretamente dalla zia Linda (Allison Janney). Linda, presente anche lei al matrimonio, vuole che Charity rubi l’identità di Emily per avere accesso ai soldi della Mafia.

Durante la festa di nozze, c’è tensione e mistero. Dante viene ucciso quella sera da una persona sconosciuta e anche Sean (Henry Golding), ex marito di Stephanie, viene trovato morto. Stephanie è tra le prime sospettate.

Emily inscena il suicidio… ma le cose si complicano

Emily si comporta in modo strano e durante un confronto privato con Stephanie si taglia la gola, facendo sembrare che si sia tolta la vita. Stephanie viene arrestata, ma grazie all’aiuto di un agente dell’FBI e di una cameriera, riesce a fuggire. Tuttavia, viene catturata dalla madre di Dante, Portia, e tenuta prigioniera.

Portia la interroga con un siero della verità: scopre che Stephanie non ha ucciso Dante, ma decide comunque di sbarazzarsene. A sorpresa, Emily torna e la salva.

La verità su Charity e Linda viene a galla

A questo punto si scopre tutto: Linda ha rubato Charity da neonata, mentendo alla madre Margaret dicendo che era morta. Charity è cresciuta nella criminalità, manipolata da Linda.

Charity è anche responsabile delle morti di Sean e Dante, mentre Emily era stata minacciata. Le cose si complicano quando Charity prende in ostaggio il figlio di Emily, Nicky, durante una delle dirette di Stephanie.

Il confronto finale avviene su un balcone: Linda punta una pistola a Nicky e cerca di convincere Charity a uccidere Stephanie. Ma Charity, desiderosa di avere un vero legame con la sorella, si rifiuta… e spinge Linda giù da una scogliera.

Il colpo di scena finale: chi è davvero in prigione?

Alla fine, Emily e Charity stringono un patto: Emily fingerà di essere arrestata, ma in realtà è Charity a prendere il suo posto in prigione. Stephanie torna a casa e decide di crescere Nicky, cercando di dargli una vita normale.

Un piccolo favore 3 è possibile? Il finale lascia la porta aperta

E Emily? È viva e nascosta a Roma. Lì incontra Portia, la madre di Dante, che la considera ormai “di famiglia”. Portia le consegna una busta con dentro un nuovo “favore” da fare – probabilmente un altro omicidio o un’azione criminale. Non vediamo mai cosa c’è dentro, ma il messaggio è chiaro: la storia non è finita.

Questo finale lascia spazio a un possibile terzo capitolo, in cui Emily potrebbe tornare a colpire, magari più pericolosa e imprevedibile che mai. La frase “ho bisogno di un altro piccolo favore” è un evidente richiamo al titolo e un gancio perfetto per continuare la saga.