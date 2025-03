Only Murders in the Building: iniziate le riprese della quinta stagione con nuove immagini BTS

Co-creata da John Hoffman, la serie di Hulu Only Murders in the Building, vincitrice di un Emmy, segue tre amici che conducono un podcast di cronaca nera che indaga solo sugli omicidi che avvengono nel loro condominio Arconia a New York. Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez interpretano il trio del podcasting, insieme a una serie di grandi guest star. La quinta stagione di Only Murders in the Building è stata ufficialmente rinnovata nel settembre 2024, poco dopo la prima messa in onda della terza stagione, ed ora sono iniziate le sue riprese.

Ora, l’account ufficiale su Instagram ha annunciato che la serie di Hulu è di nuovo in produzione per la quinta stagione. In un post separato, sono state condivise diverse foto del dietro le quinte con Steve Martin, Martin Short, John Hoffman e altri membri della troupe durante il primo giorno di riprese. Qui di seguito, è possibile un’occhiata all’annuncio e alle immagini BTS:

Cosa significano per lo show le riprese e le immagini BTS della quinta stagione di The Only Murders In The Building

Con l’inizio delle riprese della quinta stagione, le foto mostrano la presenza sul set di Steve Martin e Martin Short. L’altro terzo del trio di podcasting, Selena Gomez, non era invece sul set perché il giorno prima ha partecipato alla 97esima edizione degli Academy Awards, dove il suo film Emilia Pérez ha vinto due Oscar come miglior attrice non protagonista (Zoe Saldaña) e miglior canzone originale. La Gomez ha anche presentato i premi per il miglior documentario insieme a Samuel L. Jackson. Tuttavia, con la fine della stagione dei premi, la Gomez dovrebbe tornare a breve sul set della quinta stagione.

Le immagini non rivelano molto sulla storia della quinta stagione. Come da tradizione dello show, il finale della quarta stagione di Only Murders in the Building ha rivelato la vittima dell’omicidio della quinta stagione, il portiere dell’Arconia Lester (Teddy Coluca), il cui cadavere viene ritrovato dal trio nella fontana del condominio. Poco prima, il trio ha incontrato un nuovo personaggio, Sofia Caccimelio (Téa Leoni), che vuole assumerli per indagare sulla scomparsa del marito, che probabilmente è in qualche modo collegata all’omicidio di Teddy.