The Odyssey: un video dal set anticipa un’epica scena di battaglia nel film di Christopher Nolan

Un video emerso sui social offre un nuovo sguardo a The Odyssey di Christopher Nolan, mostrando quella che sembra essere un’importante sequenza di battaglia. Come ormai noto, dopo il grande successo di Oppenheimer nel 2023, Nolan ha puntato su un altro tipo di epopea storica con l’adattamento dell’Odissea di Omero. Il film, che racconta il viaggio ventennale di Odisseo verso casa dopo la guerra di Troia, presenta un cast impressionante, a partire da Matt Damon nel ruolo del protagonista. Le riprese sono iniziate a febbraio, per cui è probabile che nel giro di breve arrivino anche altri dettagli sul film.

Intanto, dopo una prima immagine di Damon nei panni di Odisseo e alcune di Nolan sul set in Marocco, @OdysseyHypeGuy su X (ex Twitter) condivide ora uno sguardo sgranato alle riprese di The Odyssey nello storico villaggio di Aït Benhaddou in Marocco. Il video notturno mostra la location punteggiata di incendi, con il fumo che riempie il cielo. Sebbene nel breve video, girato da una certa distanza, non siano visibili veri e propri combattimenti di fanteria, si sentono i suoni di canti e urla che riecheggiano dalle strade della città. Se questa fosse la scena iniziale, il film potrebbe aprirsi con la presa di Troia da parte dei greci, con il loro conseguente rimettersi in viaggio verso casa.

Powered by

Clicca qui per vedere il video del set di The Odyssey su X.

Cosa significa il video dal set di The Odyssey per il film di Christopher Nolan

Sebbene rimangano molti interrogativi su come Nolan adatterà esattamente l’Odissea di Omero, il video qui sopra conferma che il film manterrà diverse tradizioni chiave di Nolan. In particolare, sembra che il film farà molto affidamento sugli effetti pratici, che finora sono stati un punto fermo nella filmografia di Nolan. Anche se è possibile che la sequenza della battaglia qui sopra venga migliorata o aumentata in qualche modo con effetti visivi, gli incendi sparsi per la città sono tutti reali.

Questa epica regia pratica ha però un costo elevato: è stato riferito che il budget di The Odyssey è di ben 250 milioni di dollari, il che lo renderebbe il film di Nolan più costoso di sempre. Questo farebbe sì che il punto di pareggio del film sia di almeno 500 milioni di dollari, ma potrebbe essere più alto. L’uso di metodi di ripresa pratici da parte di Nolan per la sequenza della battaglia solleva dubbi su come affronterà una parte importante dell’Odissea di Omero, in cui Odisseo combatte contro Polifemo, un ciclope gigante.

Quello che sappiamo su The Odyssey

L’antico poema epico di Omero racconta la storia di Odisseo, re di Itaca, e del suo pericoloso viaggio di ritorno a casa dopo la guerra di Troia, esplorando temi di eroismo, lealtà, astuzia e la lotta contro la volontà divina. Il racconto include episodi iconici come l’incontro con il ciclope Polifemo, le Sirene e la strega-dea Circe, avventure che culminano con il suo ricongiungimento con la moglie Penelope.

Sebbene questo sarebbe l’adattamento più ad alto budget del questo testo fino ad oggi, il poema è stato precedentemente adattato nel film del 1954 Ulisse, diretto da Mario Camerini e interpretato da Kirk Douglas, così come nella miniserie del 1997 L’Odissea, diretta da Andrei Konchalovsky e interpretata da Armand Assante. Gli ultimi libri dell’Odissea sono stati anche la fonte principale per The Return, di Uberto Pasolini, che è uscito in Italia all’inizio del 2025 e che vede protagonisti Ralph Fiennes nei panni di Ulisse e Juliette Binoche in quelli di Penelope.

I dettagli sulla trama del film di Christopher Nolan sono ad ora stati tenuti nascosti e non è confermato quanto il regista sarà fedele all’opera di Omero. Considerando i suoi precedenti, c’è da aspettarsi che apporti una svolta inaspettata alla storia che già presenta tutti i marchi di fabbrica del suo cinema, in particolare la non linearità della narrazione. Le riprese di Odyssey dovrebbero iniziare il mese prossimo e sarà il secondo film di Nolan per la Universal, dopo Oppenheimer.

Come annunciato in precedenza, l’ultimo film di Christopher Nolan avrà come protagonisti Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Mia Goth e Jon Bernthal. L’uscita è prevista per il luglio 2026.