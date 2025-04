Daredevil: Rinascita, Episodio 8: Ayelet Zurer commenta il colpo di scena di Vanessa

La star del Marvel Cinematic Universe Ayelet Zurer analizza la traiettoria di Vanessa Fisk dopo gli eventi dell’episodio 8 di Daredevil: Rinascita. Con il ritorno di Matt Murdock nell’ultimo episodio, arrivano anche tutti i personaggi della serie TV Daredevil di Netflix. Uno dei personaggi il cui potere è cresciuto nel corso di questa prima stagione è Vanessa, che ora ha le mani più che mai ricoperte di sangue.

L’episodio 8 di Daredevil: Rinascita si è concluso con Vanessa che ha ucciso Adam e rimosso l’ostacolo al suo matrimonio con Wilson Fisk. ScreenRant ha incontrato Zurer per un’intervista esclusiva per discutere delle scioccanti azioni del suo personaggio. Alla domanda su quali siano le probabilità che Vanessa affronti le conseguenze dell’omicidio di Adam prima o poi, Zurer ha anticipato quanto segue:

Ayelet Zurer: Ci saranno conseguenze per ogni cosa, perché questa è la serie: tutti hanno delle conseguenze, ma in particolare per quello che hai chiesto, credo che per Vanessa, in questa stagione, si tratti di conquistare la fiducia, per lei e per lui, immagino. Perché la legge innata è che si amano e sono così [si stringe le mani] intrecciati e inseparabili. Quindi sarà straziante vedere cosa dovrà fare per guadagnarsi la fiducia, ma allo stesso tempo è inevitabile.

Tuttavia, l’uccisione di Adam da parte di Vanessa non è stato l’unico grande colpo di scena emerso dall’episodio 8, dato che Matt ha messo insieme i pezzi del puzzle e ha concluso che è stata Vaness a dare la morte a Foggy Nelson. A Zurer è stato chiesto se avesse seguito qualcuna delle grandi teorie del MCU secondo cui Foggy è ancora vivo e come si complicherebbe la situazione per Vanessa se il migliore amico di Daredevil non fosse morto.

Ayelet Zurer: Di nuovo, le conseguenze arriveranno. Ci sono sempre conseguenze nella serie per tutti, le azioni di ognuno avranno delle conseguenze. Quindi è inevitabile. Devo dire che, quando l’ho letto, ho dovuto metterlo da parte, e ho in un certo senso represso il fatto che Vanessa fosse coinvolta in tutto questo, e non ho affrontato il problema fino alla fine. Perché semplicemente non ce l’ho fatta. È un momento così triste e infelice vederlo andare via, e poi avere quel legame con lei in qualche modo.

Queste parole potrebbero anticipare che Vanessa potrebbe morire? Cosa si intende per “pagare il prezzo delle proprie azioni” quando sei la moglie del Sindaco di New York? L’ultimo episodio della serie in onda la prossima settimana ci aiuterà a scoprirlo!

Il cast di Daredevil: Rinascita

Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità elevate, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi sforzi politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano su un’inevitabile rotta di collisione.

La serie Daredevil: Rinascita vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; e i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord e Matthew Corman, e Justin Benson e Aaron Moorhead.

Daredevil: Rinascita debutta su Disney+ il 4 marzo 2025.