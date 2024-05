Orphan Black: Echoes, trailer mostra Krysten Ritter che incontra il suo clone più giovane

AMC+ ha rilasciato un nuovo trailer di Orphan Black: Echoes per il suo prossimo thriller fantascientifico spin-off di Orphan Black, guidato dalla star di Jessica Jones Krysten Ritter.

Il video mostra il personaggio di Krysten Ritter che inizia a mettere in discussione la sua vita e la sua identità, dopo aver scoperto che qualcuno vuole ucciderla. Nella sua ricerca di risposte, incontra inaspettatamente la versione adolescente di se stessa. La serie debutterà negli USA il 23 giugno 2024 su AMC, AMC+ e BBC America.

“Ambientato in un futuro prossimo, lo spin-off fa un tuffo profondo nell’esplorazione della manipolazione scientifica dell’esistenza umana“, si legge nella sinossi. “Segue un gruppo di donne che si intrecciano nelle rispettive vite e intraprendono un viaggio emozionante, svelando il mistero della loro identità e scoprendo una storia straziante di amore e tradimento“.

Chi c’è nel cast di Orphan Black: Echoes?

Orphan Black: Echoes ha come protagonisti Ritter nel ruolo di Lucy, una donna con una storia d’origine inimmaginabile; Keeley Hawes nel ruolo di una scienziata perspicace ma sensibile che si trova in contrasto con il proprio codice morale; Amanda Fix nel ruolo di Jules, un’adolescente salata che cerca di trovare se stessa; Avan Jogia nel ruolo del fidanzato di Lucy, Jack, un ex medico dell’esercito dalla voce dolce e padre single; Rya Kihlstedt nel ruolo della brillante neuroscienziata Eleanor; James Hiroyuki Liao (Barry) nel ruolo del miliardario che si è fatto da solo Darros; e Reed Diamond (Better Call Saul) nel ruolo del capo della sicurezza Tom.

La serie di 10 episodi è creata, scritta e prodotta esecutivamente dalla showrunner Anna Fishko (Pieces of Her, The Society). È diretta e prodotta esecutivamente dal co-creatore della serie originale John Fawcett. I produttori esecutivi sono David Fortier, Ivan Schneeberg, Nick Nantell, Kerry Appleyard e Katie O’Connell Marsh.