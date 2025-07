Fino all’ultimo indizio: la spiegazione del finale del film

Il film Fino all’ultimo indizio (qui la recensione), scritto e diretto da John Lee Hancock, conclude sovvertendo le aspettative latenti del genere thriller poliziesco, immergendosi invece profondamente nella psiche frammentata dei personaggi principali. Il film è interpretato da Denzel Washington, che interpreta Joe “Deke” Deacon, un ex poliziotto di Los Angeles caduto in disgrazia, che viene coinvolto in un caso di omicidio durante un normale ritiro di prove. Un famigerato serial killer si aggira di notte per le strade quasi deserte di Los Angeles, predando donne vulnerabili, spingendo il sergente Jim Baxter (Rami Malek) a cercare disperatamente di catturare il colpevole. Questo li porta al loro principale sospettato, Albert Sparma (Jared Leto).

Il finale di Fino all’ultimo indizio sposta poi l’attenzione dall’identità dell’assassino e sceglie invece di concentrarsi sul mondo interiore di Baxter e Deke. Il pericoloso gioco del gatto e del topo si conclude così in un deserto di sensi di colpa, rimpianti e domande senza risposta. La morte di Sparma lascia Baxter e Deke in una situazione disperata per quanto riguarda la risoluzione dell’omicidio di Ronda Rathbun. Di conseguenza, il controverso finale solleva domande pertinenti riguardo ai punti in sospeso, al significato per i personaggi e altro ancora.

Perché Albert è il principale sospettato: tutti gli indizi che lo indicano come l’assassino

L’assassino in questione in Fino all’ultimo indizio sembra avere un modus operandi coerente, in cui attacca giovani donne sole, lasciando i loro cadaveri in posa con ferite multiple da arma da taglio e segni di morsi. Dopo che l’assassino ha lasciato un’impronta parziale sulla scena del crimine, in cui la testa della vittima è coperta da un sacchetto di plastica, Deke e Baxter concludono che la vittima conosceva l’assassino in qualche modo. Dopo alcune indagini, Deke si concentra su Albert Sparma, un vagabondo solitario e apparentemente squilibrato, la cui presenza nel quartiere della vittima sembra essere la prima prova che Sparma è l’assassino.

Mentre la squadra della scientifica ritiene che le impronte delle dita e quelle dei denti di Sparma non siano conclusive, Deke e Baxter sono però convinti del suo coinvolgimento sulla base di una lunga serie di prove indiziarie. Poiché Sparma corrisponde al profilo dell’assassino in modo un po’ troppo perfetto per essere tranquilli, Baxter decide di interrogarlo con l’intenzione di provocare una reazione o una confessione. Quando gli vengono mostrati i cadaveri nudi e insanguinati delle vittime, diventa evidente che Sparma trae piacere sessuale dalle fotografie, il che fa infuriare Deke al punto da fargli perdere il controllo. Questo rende chiaro che l’intera vicenda è simile a uno spettacolo voyeuristico per Sparma.

Fino all’ultimo minuto del suo ruolo nel finale nel film, Sparma asseconda quindi la coppia comportandosi in modo sospetto, lasciando false tracce e provocando continuamente Baxter. È importante notare che il bisogno ossessivo di Deke e Baxter di incastrare Sparma nasce da un innato desiderio di chiusura, ulteriormente complicato dal senso di colpa e dai fantasmi del passato. Incapaci di inchiodare il vagabondo in modo definitivo con mezzi strettamente legali, Baxter e Deacon ricorrono a diverse misure non ufficiali per cercare di dimostrare che Sparma è l’assassino, ma senza successo.

Cosa succede quando Baxter affronta Sparma?

Il finale di Fino all’ultimo indizio culmina in un confronto finale tra Baxter e Sparma nel deserto. Baxter si ritrova faccia a faccia con uno Sparma lascivo, che si avvicina al sergente mentre Deke è assente. Sparma afferma di sapere dove è sepolto il corpo di Rathbun nel mezzo del deserto californiano e ripete più volte al giovane detective di scavare in diversi punti. A questo punto, diventa chiaro che Sparma non è altro che un vicolo cieco, un semplice viscido che si diverte a provocare il disperato Baxter, che arriva al punto di dire:

“Come puoi proteggere le tue due bellissime figlie quando non riesci nemmeno a proteggere una di quelle povere ragazze o le loro famiglie? Questa situazione andrà avanti all’infinito e tu non puoi farci niente”.

È allora che qualcosa scatta, e Baxter uccide Sparma dopo averlo colpito alla testa con una pala. Deacon arriva sulla scena poco dopo e ordina a Baxter di seppellire il corpo di Sparma tra le tante buche che sono state scavate. Tuttavia, il detective sotto shock e delirante continua a scavare per tutta la notte, aggrappandosi alla speranza che il corpo di Rathbun possa ancora essere trovato, poiché è determinato a dimostrare a se stesso di aver ucciso un serial killer. Il film non mostra cos’altro è successo, lasciando il pubblico nell’incertezza sul fatto che Baxter abbia effettivamente ucciso l’assassino di Rathbun.

Facendo uccidere Sparma da Baxter, il finale di Fino all’ultimo indizio sposta l’attenzione su quanto l’ossessione e la complicità possano rovinare anche gli uomini migliori, che iniziano a dare più valore alla chiusura emotiva che al sistema giudiziario che riguarda migliaia di persone. Il modo in cui si conclude la vicenda di Baxter è in netto contrasto con l’inizio del film. Viene acclamato come un sergente brillante e ligio alle regole, che sembra determinato e calmo sotto pressione, pur essendo meticoloso nelle sue indagini. Questo pone le azioni di Baxter in una luce particolarmente macabra, poiché il vero assassino è probabilmente ancora a piede libero, con la vita di innumerevoli “Ronda Rathbun” ancora in pericolo.

Perché Joe Deacon è perseguitato dal suo passato

Il finale di Fino all’ultimo indizio fa luce anche sul passato di Joe Deacon e sul motivo per cui è perennemente perseguitato da esso e dai fantasmi delle vittime che non è riuscito a vendicare. Diversi anni prima del caso di omicidio principale di questo film, Deacon era stato coinvolto in un caso simile al nord, dove due donne erano state uccise nel bosco. Percependo un movimento nelle vicinanze, Deacon spara senza pensare, e si scopre che si tratta della terza vittima, che era quasi riuscita a scappare prima di essere colpita da lui. La rivelazione che Deacon ha ucciso una vittima innocente in passato rispecchia direttamente le azioni di Baxter.

Deacon è tormentato dal suo passato perché il suo partner dell’epoca lo aiuta a insabbiare l’incidente. Questo segna l’inizio della rovina di Deke, che porta al divorzio, a un infarto e a un crollo psicologico totale. Il senso di colpa per aver ucciso una ragazza innocente si manifesta in modi inquietanti, come quando il pubblico vede Deacon parlare in modo rassicurante al cadavere di una vittima sull’autopsia e assistere alle loro apparizioni nella sua stanza d’albergo buia e squallida. Con l’omicidio di Sparma, il ciclo di violenza e senso di colpa si ripete, con Deke che aiuta Baxter a coprire i suoi crimini.

Perché Fino all’ultimo indizio non svela l’identità dell’assassino

Alla fine, Fino all’ultimo indizio offre un colpo di scena finale che lascia sconosciuta l’identità dell’assassino. Baxter riceve una busta contenente una molletta rossa, che Rathbun indossava quando è scomparsa, il che sembraa implicare che Sparma fosse l’assassino. Tuttavia, il film rivela che si tratta di una bugia creata da Deacon, che compra la molletta e la manda a Baxter per aiutarlo a liberarsi dal senso di colpa per aver ucciso un uomo innocente. Baxter ottiene una conclusione orchestrata per il mistero irrisolto, mentre Deacon rimane con la potenziale verità: l’assassino di Rathbun è ancora a piede libero.

Mentre il film naviga nella zona grigia di due uomini ben intenzionati che trovano una parvenza di pace nonostante le loro azioni atroci, pone una domanda più oscura e pertinente riguardo al sistema socio-politico in generale. Gli alti costi personali che entrambi gli uomini sono destinati a sostenere non giustificano le loro azioni atroci o le ripercussioni dei loro rispettivi insabbiamenti sul sistema giudiziario. Il film dà la priorità ai loro tragici paesaggi interiori rispetto alla vera identità dell’assassino, che si perde nella poetica emotiva distorta dei personaggi centrali del film.

Se misurato rispetto all’attuale contesto socio-politico in cui i poliziotti già affrontano poca responsabilità per le loro azioni criminali e ingiustificabili, il finale di Fino all’ultimo indizio risulta insoddisfacente e irresponsabilmente superficiale. Dipinge persino la figura inizialmente venerata del personaggio di Denzel in una luce molto più sinistra, scatenando teorie secondo cui Deacon potrebbe essere l’assassino del film. Diventa un uomo disposto a ignorare i fatti e forse anche il bene superiore, se questo significa assolvere la colpa personale degli altri.

Cosa significa davvero il finale di Fino all’ultimo indizio

“Sono le piccole cose che ti fanno beccare”, riflette Deacon con Baxter, quando i due iniziano a lavorare insieme per catturare l’assassino all’inizio del film. Questa frase viene ripetuta verso la fine, quando Deke aiuta Baxter a coprire il suo crimine, dopodiché assume un significato completamente nuovo. Giocando sui cliché dell’inevitabilità ciclica del genere neo-noir, in cui il giovane poliziotto promettente e moralmente scrupoloso ripete la storia imitando le azioni del poliziotto più anziano, colpevole e caduto in disgrazia, Fino all’ultimo indizio emerge come un film limitante e datato, ambientato negli anni ’90.

Il finale non solo assolve Baxter dalla colpa, ma alimenta ulteriormente la sua illusione che le sue azioni fossero giustificate e che fosse stata fatta giustizia. Inoltre, lasciando libero il vero assassino, Deacon mette a repentaglio la sicurezza di donne innocenti, chiudendo un occhio sulle ripercussioni delle sue azioni come agente di polizia. Dopo tutto, sono le piccole cose, come la complicità sistematica e la codardia tormentata dal senso di colpa, che contribuiscono a creare i monumentali mali sociali che ancora oggi affliggono l’umanità.