Rivals – Stagione 2: il trailer del secondo ciclo, dal 15 maggio su Disney+

Disney+ ha annunciato che la pluripremiata serie di successo Rivals tornerà dal 15 maggio con la sua seconda stagione con ancora più intrecci, ironia e passione. La seconda stagione prosegue nell’adattamento dell’amato romanzo della compianta Dame Jilly Cooper, “Rivals”, introducendo il mondo affascinante del polo e nuovi colpi di scena sorprendenti, insieme a tensioni sempre più accese nelle sale del potere e a intrecci sentimentali più profondi. La serie originale Hulu tornerà in due blocchi di sei episodi: il primo debutterà il 15 maggio con tre episodi e il secondo arriverà più avanti nel corso dell’anno su Disney+ in Italia e a livello internazionale, e su Hulu negli Stati Uniti.

La battaglia per la concessione televisiva della Central South West raggiunge il culmine mentre la guerra tra Corinium e Venturer entra in una nuova fase pericolosa. Più spietato che mai, Tony Baddingham è determinato a smantellare i suoi rivali pezzo per pezzo, strumentalizzando gli scandali e manipolando le persone a lui più vicine per mantenere il proprio potere.

Nel mezzo del glamour edonistico degli eccessi degli anni ‘80, le vite personali degli eroi di Rutshire precipitano nel caos. I matrimoni si frantumano sotto il peso dell’ambizione, relazioni proibite minacciano di distruggere famiglie e segreti sepolti da tempo esplodono con conseguenze devastanti. Mentre le rivalità spingono tutti al limite, la lealtà viene messa alla prova e i cuori vengono spezzati nella ricerca della vittoria. Ma qual è il vero costo della guerra?

A riprendere i loro ruoli iconici ci sono David Tennant (Doctor Who, Il club dei delitti del giovedì) nei panni di Lord Tony Baddingham, Alex Hassell (Macbeth, The Boys) in quelli di Rupert Campbell-Black, Aidan Turner (Poldark, The Suspect) in quelli di Declan O’Hara, Nafessa Williams (Black Lightning, Whitney – Una voce diventata leggenda) nei panni di Cameron Cook, Bella Maclean (Sex Education, London Tide) in quelli di Taggie O’Hara, Katherine Parkinson (Humans, Here We Go) in quelli di Lizzie Vereker, Danny Dyer (EastEnders, The Football Factory) in quelli di Freddie Jones, Victoria Smurfit (Bloodlands, C’era una volta) nei panni di Maud O’Hara, Claire Rushbrook (Sherwood, Ali & Ava – Storia di un incontro) in quelli di Lady Monica Baddingham, Oliver Chris (The Crown, Trying) in quelli di James Vereker, Lisa McGrillis (Maternal, Mum) in quelli di Valerie Jones, Emily Atack (The Emily Atack Show, The Inbetweeners) nei panni di Sarah Stratton, Rufus Jones (W1A, Home) in quelli di Paul Stratton, Luca Pasqualino (The Musketeers, Shantaram) in quelli di Basil ‘Bas’ Baddingham, Catriona Chandler (Wild Cherry, Pistol) nei panni di Caitlin O’Hara, Annabel Scholey (The Split) in quelli di Beattie Johnson, Gary Lamont (Boiling Point – Il disastro è servito, Outlander) in quelli di Charles Fairburn, Hubert Burton (Wolf Hall, Living) nei panni di Gerald Middleton, Gabriel Tierney (Enola Holmes 2, Il re d’inverno – Artù, dal mito alla leggenda) in quelli di Patrick O’Hara, Lara Peake (How To Have Sex, Reunion) in quelli di Daysee Butler e Bryony Hannah (Talamasca: L’ordine segreto, Call The Midwife) nei panni di Dierdre Kilpatrick.

Questa stagione vede anche nuove guest star come Hayley Atwell (Mission Impossible, Agent Carter) nel ruolo di Helen Gordon, ex moglie di Rupert Campbell-Black e madre dei suoi due figli, e Rupert Everett (Napoleon, My Policeman) in quello di suo marito Malise Gordon, ex allenatore di salto ostacoli e mentore di Campbell Black. Altri nomi che si aggiungono al cast sono Maxim Ays (Boarders, Sanditon), Holly Cattle (Young Sherlock, Mr Loverman), Oliver Dench (Hotel Portofino, Domina), Amanda Lawrence (Malory Towers, Star Wars: Gli ultimi Jedi), Bobby Lockwood (Wolfblood – Sangue di lupo, Here We Go), Eliot Salt (Slow Horses, Normal People) e Jonny Weldon (One Day, Brassic).

Gli executive producer di Rivals, prodotto da Happy Prince, parte di ITV Studios, sono Dominic Treadwell-Collins (A Very English Scandal, Holding, EastEnders), Alexander Lamb (Ackley Bridge, The Bay, We Hunt Together), Felicity Blunt, Elliot Hegarty (Cheaters – Tradimenti, Ted Lasso), Laura Wade, drammaturga vincitrice dell’Olivier Award (Posh), Dame Jilly Cooper, autrice di “Rivals”, e Jonny Richards per Disney+. Eliza Mellor (Il villaggio dei dannati, Dietro i suoi occhi, Poldark) torna come series producer. La serie è scritta da Dominic Treadwell-Collins, Laura Wade, Sophie Goodhart, Sam Hoare, Mimi Hare, Clare Naylor, Sorcha Kurien-Walsh e Dare Aiyegbayo, con la regia di Elliot Hegarty, Jamie J Johnson e Dee Koppang O’Leary. Rivals è basato sull’omonimo romanzo, parte della serie bestseller Rutshire Chronicles di Cooper. La serie è stata commissionata da Lee Mason, VP Scripted Content for Disney+ EMEA.