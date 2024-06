Rosario Dawson criptica sulla seconda stagione di Ahsoka

Alla FanExpo di Boston Collider ha incontrato Rosario Dawson, l’attrice che interpreta Ahsoka Tano, per una conversazione approfondita sulla serie di successo Ahsoka e su ciò che i fan possono aspettarsi in futuro. Mentre la prima stagione ha lasciato il pubblico con un mix di conclusioni entusiasmanti e stuzzicanti cliffhanger, la Dawson ha fornito alcuni spunti intriganti, anche se le specifiche sulla seconda stagione rimangono ancora segrete.

Rosario Dawson ha rivelato che, nonostante le sue insistenti domande, il creatore della serie Dave Filoni non ha confermato alcuna data specifica per i nuovi episodi. Quando le è stato chiesto direttamente quando sarebbero iniziate le riprese della seconda stagione, la Dawson ha risposto:

“Sapete cosa c’è di così incasinato in questo, è la domanda che gli ho fatto più spesso, e questa è la cosa su cui non è stato disponibile. Mi ha raccontato un sacco di altri dettagli che trovereste molto succosi e che non posso ripetere, ma che mi hanno stuzzicato molto. Devo dire che è stato proprio quando abbiamo fatto questo panel con Hayden Christensen e Natasha Liu Bordizzo a Los Angeles e lui ha detto: “Non me lo aspettavo”, e ha iniziato a parlare. Diceva tutte queste cose e c’era una guardia di sicurezza poco distante da noi e io pensavo: “Se sa leggere le labbra, siamo nei guai”. Ma posso dirvi che ho chiesto un milione di volte quando avremmo girato e all’improvviso è stata l’unica cosa che non ha sentito“.

Collider ha fatto notare che Filoni ha l’opportunità di seguire diverse direzioni creative, sottolineando che se Filoni lo sta scrivendo, ci sono buone probabilità che venga realizzato. Dawson ha riconosciuto questo fatto, aggiungendo: “Voglio dire, è stato più o meno annunciato. L’hanno già detto. Quindi è quello che sta succedendo. Non ho altri dettagli“.

Rosario Dawson ha amato il suo viaggio nel ruolo di Ahsoka Tano

Riflettendo sul suo percorso nei panni di Ahsoka, Rosario Dawson ha ricordato con affetto diverse scene ed episodi memorabili, in particolare quelli che coinvolgono l’amico di lunga data Hayden Christensen. La storia del duo risale agli anni dell’adolescenza, aggiungendo un tocco di nostalgia personale alle loro interazioni sullo schermo.

“Conosco Hayden da quando eravamo adolescenti. Quest’anno sono passati 30 anni da quando abbiamo girato Kids e l’anno prossimo sarà il 30° anniversario dell’uscita del film. L’ho conosciuto a lezione di recitazione quell’estate, quando Kids era nelle sale. Poi, qualche anno dopo, ha avuto Anakin e abbiamo fatto un film insieme qualche anno dopo. Quindi ci sono queste immagini di cui Dave parla, che gli hanno fatto perdere la testa vedendoci da giovani, conoscendoci. Quindi fare queste scene con lui…”

La Dawson ha anche ricordato l’esperienza surreale di registrare allo Skywalker Ranch per un progetto precedente, prima di partecipare a Star Wars, e di lavorare al fianco di leggende come Mark Hamill, che è apparso in The Book of Boba Fett come una versione invecchiata di Luke Skywalker, accanto alla Ahsoka della Dawson .

“Abbiamo registrato Rent, abbiamo registrato tutte le canzoni, allo Skywalker Ranch“, ha rivelato Dawson . “Quindi ho avuto questa strana storia dei ‘gradi di separazione’ con Star Wars per tanto tempo. Ma non me lo sognavo nemmeno. Non era nemmeno qualcosa che si potesse immaginare. Ho solo pensato che fosse fantastico che, in qualche modo, quello che facevo per vivere mi avvicinasse a qualcosa di così straordinario“.

La Dawson ha proseguito condividendo alcuni momenti magici sul set e i punti salienti della sua interpretazione di Ahsoka.

“Quindi essere in quelle scene con lui… si vede che c’è un video, mi hanno messo sotto torchio, in cui mi sono spaventato a lavorare con Mark Hamill, e io ho detto: ‘Ho capito, Plo Koon dovrebbe essere morto. Non aveva senso, ma hanno scritto Plo Koon”. Allora ho pensato: “Lo prenderò per quello che è, forse hanno capito qualcosa, è un fantasma della Forza. Non capisco cosa stia succedendo”. E poi lui è lì, e da allora ho fatto un altro paio di cose con lui. Quindi l’ho interpretato in modo un po’ più freddo.

Di recente abbiamo fatto una lettura di Fright Night e una di It’s a Wonderful Life e lui fa questa piccola risata burlona, e noi impazziamo, ci sciogliamo, ed è fantastico. Ma è stato semplicemente magico. Riuscire a dare un nome a Grogu, fare la Forza, credo per la prima volta, farlo con la pietra, e il modo in cui l’hanno fatto accadere è stato incredibile. Tutto questo. Mi fa impazzire. Ogni secondo di ogni giorno è magico“.

Mentre i fan attendono con ansia notizie ufficiali sul prossimo capitolo della storia di Ahsoka, l’entusiasmo di Rosario Dawson offre una promessa confortante al fandom: la Forza rimane forte in questa serie e le avventure di Ahsoka Tano sono tutt’altro che finite. Restate sintonizzati su Cinefilos.it per saperne di più.