Mad Max: Tom Hardy offre una deludente risposta sul suo ritorno

Sono passati quasi 10 anni da quando Mad Max: Fury Road è uscito nelle sale e, mentre negli anni successivi all’uscita del film si è parlato di ulteriori film successivi dedicato a Max Rockatansky, la star di quel film, Tom Hardy, ha ora un aggiornamento schietto – e deludente – sul suo eventuale ritorno al franchise. In un’intervista rilasciata a Forbes, ad Hardy è infatti stato chiesto del film di cui si vociferava e l’attore ha detto che: “Non credo che accadrà“.

L’idea di un nuovo film di Mad Max che segua la storia di Max è qualcosa di cui il regista George Miller ha parlato in passato. Nel 2019, Miller aveva dichiarato di non aver chiuso con il franchise e, nel 2022, ha anche detto che c’era un’altra storia in lavorazione, anche se in quel momento non era “completamente evoluta“. Il film successivo del franchise di Mad Max è stato Furiosa: A Mad Max Saga (qui la recensione), un film che raccontava le origini di Furiosa, personaggio interpretato da Charlize Theron in Mad Max: Fury Road.

Dopo l’uscita del film, Miller ha confermato di avere un’altra idea per un prequel di Fury Road a cui sta lavorando, un film che seguirà Max nelle sue avventure successivamente a quanto accaduto nel film del 2015, anche se a questo punto non è chiaro se Hardy riprenderà il ruolo di Max. Il deludente risultato al box office di Furiosa: A Mad Max Saga, però, potrebbe aver reso incerta la realizzazione di un ulteriore capitolo, su cui al momento restano molti dubbi, come sottolinea anche lo stesso Tom Hardy.

Furiosa: A Mad Max Saga, tutto quello che c’è da sapere sul film

In Furiosa: A Mad Max Saga, Anya Taylor-Joy assume il ruolo che è stato di Charlize Theron in Mad Max: Fury Road. La sinossi ufficiale recita: mentre il mondo va in rovina, la giovane Furiosa viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri, e cade nelle mani di una grande Orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus. Attraversando le Terre Desolate, si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe. Mentre i due tiranni si battono per il predominio, Furiosa deve sopravvivere a molte prove e mettere insieme i mezzi per trovare la strada di casa.

Il nuovo film è molto diverso da Fury Road. Mentre quest’ultimo era un “road movie” che si svolge in pochi giorni, questo nuovo film è invece descritto come un racconto più “epico, che si svolge su un più lungo periodo di tempo, e in un certo senso impari a conoscere Furiosa meglio in questo modo“. Atteso da molti anni e a lungo bloccato da una disputa legale tra Miller e la Warner Bros. il film è ora in fase di post-produzione. Furiosa: A Mad Max Saga è scritto, diretto e prodotto da George Miller insieme al suo partner di produzione di lunga data Doug Mitchell. Oltre Anya Taylor-Joy , nel film ci sarà anche Chris Hemsworth nel ruolo del villain. Il film è nelle sale dal 23 maggio 2024.