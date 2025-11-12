Millie Bobby Brown conferma che il finale di Stranger Things evita una delle principali critiche rivolte ai finali delle serie TV

Stranger Things sta volgendo al termine e molti temono che la serie Netflix possa cadere vittima della maledizione dei finali deludenti delle serie TV.

In un’intervista con ScreenRant, Millie Bobby Brown, Noah Schnapp e Shawn Levy hanno parlato dell’attesissimo finale. La Brown ha dichiarato: “Ho molte domande e dopo l’ultima lettura del copione ho trovato le risposte a tutte. Quindi, penso di essere davvero entusiasta che il pubblico possa vederlo“. Il regista e produttore esecutivo Levy ha aggiunto:

”Ci sono così tante domande senza risposta, ma per fortuna abbiamo degli showrunner creativi che hanno davvero a cuore la soddisfazione del pubblico e non lasciano domande fondamentali senza risposta. Perché le serie che lo hanno fatto, come sappiamo, possono lasciarci insoddisfatti in un modo che non dimenticheremo mai. Ma un finale fantastico, un gran finale? Anche quello è qualcosa che non dimenticheremo mai“.

Schnapp, noto per aver interpretato Will Byers, ha dichiarato: ”Ero solo curioso di sapere perché Will fosse stato rapito e quale fosse il suo legame… Ma vedremo le risposte.” Brown, nota per aver interpretato Eleven nella serie fantascientifica di successo, ha chiarito che i fan otterranno le risposte a tutte le domande che si sono posti.

Sono passati quasi 10 anni da quando Stranger Things è stato pubblicato su Netflix. Con tante teorie e domande che circolano, è difficile scoprire cosa i creatori The Duffer Brothers potrebbero aver pianificato per gli abitanti di Hawkins, Indiana.

Il personaggio di Schnapp, Will, è stato al centro della prima stagione e nel trailer della quinta stagione, così come nei primi cinque minuti della stagione finale, viene mostrato mentre viene braccato dal principale antagonista della serie, Vecna/Henry (interpretato da Jamie Campbell Bower). Per molti non è ancora chiaro perché sia stato preso di mira, ma nella seconda stagione è stato rivelato che era una “spia” di Vecna.

Eleven è un personaggio superpotente con poteri telecinetici che può sconfiggere Vecna grazie alle loro forze simili. Tuttavia, non è chiaro se il controllo di Vecna su Will possa essere la kryptonite necessaria per sconfiggere Eleven, così come la sua famiglia e i suoi amici. Tuttavia, i poteri di Eleven sono cresciuti in modo significativo dopo essere stata tenuta dal dottor Brenner in una struttura segreta.

I finali delle serie TV sono spesso deludenti, poco entusiasmanti e incapaci di affrontare alcuni dei principali punti di contesa tra i fan. Mentre molti sono entusiasti di vedere cosa potrebbe accadere nell’episodio finale, può anche essere scoraggiante chiedersi se questa serie Netflix sarà un’altra delusione.

Fortunatamente, i suoi protagonisti e creatori sono entusiasti del finale dei loro personaggi, tra cui Finn Wolfhard, noto per aver interpretato Mike Wheeler, che ha dichiarato che “è finita nel miglior modo possibile, per quanto riguarda il mio personaggio”.

Stranger Things – Stagione 5 uscirà su Netflix il 26 novembre, seguito dal Volume 2 il 25 dicembre e dall’episodio finale in anteprima il 31 dicembre su Netflix e in alcuni cinema selezionati.