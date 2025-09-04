Scrubs: John C. McGinley riprende il ruolo del Dr. Cox per il reboot

John C. McGinley è l’ennesimo membro del cast originale ad unirsi al reboot di Scrubs attualmente in lavorazione alla ABC, secondo quanto appreso da Variety. McGinley riprenderà il ruolo del dottor Perry Cox nella nuova versione della amata commedia, in un ruolo ricorrente come guest star. Si riunirà così con Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke e la recentemente annunciata Judy Reyes. Il nuovo Scrubs è stato segnalato per la prima volta in fase di sviluppo iniziale nel dicembre 2024, mentre il ritorno di Braff è stato annunciato per la prima volta a maggio. La ABC ha poi deciso di produrre effettivamente la serie a luglio.

Questa è la quinta collaborazione tra McGinley e il creatore originale della serie, Bill Lawrence. Oltre alle nove stagioni di Scrubs, McGinley ha recitato anche nella commedia della TBS “Ground Floor” di Lawrence e Greg Malins e ha prestato la sua voce a un episodio della serie animata “Clone High”, ideata da Lawrence, Phil Lord e Chris Miller. McGinley apparirà anche nella prossima serie comica della HBO di Lawrence e Matt Tarses con Steve Carell. McGinley è noto anche per i suoi ruoli in film come “Platoon”, “Wall Street”, “Office Space”, “The Rock” e “Point Break”.

La trama del reboot di Scrubs

La trama ufficiale della nuova serie Scrubs recita: “JD (Braff) e Turk (Faison) tornano a lavorare insieme per la prima volta dopo molto tempo: la medicina è cambiata, gli stagisti sono cambiati, ma la loro amicizia ha resistito alla prova del tempo. Personaggi nuovi e vecchi navigano nelle acque del Sacred Heart con risate, cuore e alcune sorprese lungo il percorso”.

Tim Hobert e Aseem Batra saranno i produttori esecutivi e gli showrunner del revival della serie, con Bill Lawrence come produttore esecutivo tramite Doozer insieme a Jeff Ingold e Liza Katzer. Braff, Faison e Chalke saranno anche produttori esecutivi oltre che protagonisti. Lo studio è la 20th Television. Lawrence rimane sotto contratto con la Warner Bros. Television, che gli ha concesso la possibilità di lavorare con i suoi ex colleghi di Scrubs. Al momento non è noto quando sarà possibile vedere la serie in TV.