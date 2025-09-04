Peacemaker – Stagione 2: James Gunn lo definisce “il prequel di Man of Tomorrow”

Ieri, James Gunn, co-CEO della DC Studios, ha annunciato Man of Tomorrow, l’attesissimo prossimo capitolo della sua saga di Superman, anche se ad oggi viene pubblicizzato come “un sequel non diretto di Superman“. Il regista ha invece ripetutamente affermato che Peacemaker è il seguito diretto di Superman, anche se nei cinque episodi ad oggi trasmessi non c’era nulla che lo suggerisse. Gunn sta però tenendo segreti gli ultimi tre episodi, con l’obiettivo di preservare quelle che sono state pubblicizzate come grandi sorprese.

Anticipando il prossimo episodio di Peacemaker, Gunn ha ora detto: “Guardate il prequel di Man of Tomorrow, alias la seconda stagione di #Peacemaker, in onda stasera su @HBOMax”. Descrivere Peacemaker come un “prequel” di Man of Tomorrow è una mossa intrigante e coraggiosa da parte di Gunn, che lascia pensare che negli ultimi episodi della stagione possano emergere dei dettagli che anticipano ciò che si vedrà poi nell’annunciato nuovo film.

Man of Tomorrow avrà una componente multiversale? Le teorie secondo cui The Circle (il principale antagonista nel classico The New Frontier di Darwyn Cooke) sarà il grande cattivo della DCU potrebbero essere corrette? D’altronde Rick Flag Sr. ha svolto un ruolo fondamentale nella battaglia contro quella creatura, così come Hal Jordan, quindi non è da escludere che le cose possano andare in quella direzione. Si vocifera che Christopher Smith/Peacemaker, interpretato da John Cena, apparirà in Man of Tomorrow insieme a diversi altri supereroi. A questo punto, non resta che attendere il finale di Peacemaker per avere maggiori informazioni.

Tutto quello che sappiamo della stagione 2 di Peacemaker

“La gente sta capendo che la seconda stagione di Peacemaker riguarda due dimensioni, e questo è davvero il cuore della serie”, ha spiegato Gunn durante una recente intervista con Rolling Stone. “Ma non è che una di queste sia la vecchia DCEU e l’altra la DCU. La questione viene affrontata in modo diverso, in modo molto diretto in una stagione in cui quasi tutto nella prima stagione è canonico e alcune cose non lo sono. E infatti ho registrato un podcast con gli attori Steve Agee e Jen Holland“.

“Abbiamo parlato di ogni episodio di Peacemaker e in quegli episodi ho spiegato cosa è canonico e cosa non lo è. In pratica ho eliminato alcune piccole cose della prima stagione di Peacemaker che non sono canoniche, come Aquaman. Ma la maggior parte delle cose è canonica“. Stando a queste parole di Gunn, sarà dunque interessante scoprire cosa la seconda stagione aggiungerà alla storia di Peacemaker e come lo renderà a tutti gli effetti un personaggio del DC Universe.

“Peacemaker esplora la storia del personaggio che John Cena riprende all’indomani del film del 2021 del produttore esecutivo James Gunn, Suicide Squad – un uomo irresistibilmente vanaglorioso che crede nella pace ad ogni costo, non importa quante persone debba uccidere per ottenerla!”, è stato poi riferito. I dettagli precisi sulla trama della seconda stagione sono ancora per lo più nascosti, ma sappiamo che Frank Grillo riprenderà il ruolo di Rick Flag Sr. e cercherà di vendicarsi per l’uccisione da parte di Peacemaker di suo figlio Rick Jr. (Joel Kinnaman) avvenuta in The Suicide Squad.

