The Boys – Stagione 5: Antony Starr dice addio a Homelander

Antony Starr ha scritto un commosso addio al suo personaggio Homelander della serie Amazon The Boys, di cui si sono da poco concluse le riprese della quinta e ultima stagione, definendo l’esperienza “il momento clou della mia carriera”. In una lunga didascalia su Instagram accompagnata da foto dal dietro le quinte della satira sui supereroi, Starr ha detto di aver “aspettato un po’ per lasciare che le cose si sistemassero e elaborare la fine di questo show” prima di pubblicare il post.

“È difficile (per me) esprimere a parole quanto sia stata incredibile questa avventura. Quanta vita e quanta crescita ci sono state. Quanto è fantastico il team. È stato davvero il momento clou della mia carriera“, ha scritto Starr. ”Quando abbiamo iniziato, non avevo idea di cosa mi aspettasse. Questo colosso è partito e non si è mai fermato. Tranne che per quel momento del Covid. Oh, e gli scioperi. Anche quelli sono stati un problema. Ma a parte quelle due volte, non si è mai fermato, lasciando audacemente il segno nel panorama televisivo. Non c’è niente di simile. Vive in una dimensione tutta sua“.

Con la produzione dell’ultima stagione ormai conclusa, Starr ha poi ringraziato “l’incredibile troupe canadese. Il fantastico team di produzione. Il cast incredibilmente talentuoso. Le persone di Amazon e Sony che hanno scommesso su questa cosa folle (e hanno fatto un’ottima scelta nel scritturarmi) e tutte le altre persone che hanno contribuito in qualche modo, grande o piccolo, a questo show bellissimo, complesso, contorto e delizioso”.

Riguardo al ruolo di Homelander, il leader estremamente potente ed egocentrico del gruppo di supereroi corrotti I Sette, Starr ha detto: “Questo personaggio complicato mi ha permesso di scoprire e superare i limiti in un modo che non mi sarei mai aspettato e sarò sempre grato per questa esperienza”. Ha poi ringraziato lo showrunner Eric Kripke, che ha definito il suo “co-genitore di questo personaggio contorto e geniale”.

“Abbiamo creato un mostro. E mi mancherà lui, e mi mancherai tu”, ha continuato. “Fino a quando non lanceremo l’ultima stagione. Quando ti rivedrò. Ma questo capitolo creativo è chiuso e mi mancherà, fratello”. Infine, Starr ha rivolto un “enorme grazie ai fan. Voi siete la linfa vitale. Senza di voi, non potremmo fare tutto questo. I nostri fan non sono secondi a nessuno. Vi voglio un bene pazzo… e ho il massimo rispetto per i vostri gusti”. Ha poi concluso come: “Okidoke gente. Abbiamo cucinato per l’ultima volta. Non vedo l’ora di mostrarvi cosa abbiamo preparato. A presto, Homelander, chiudo”.

Il cast di The Boys

Il cast di The Boys vede protagonisti Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit e Cameron Crovetti. Nella quarta stagione hanno recitato anche Susan Heyward, Valorie Curry e Jeffrey Dean Morgan. Nella quinta stagione Jensen Ackles riprenderà il ruolo di Soldier Boy.

The Boys è basata sul fumetto certificato bestseller dal New York Times, creato da Garth Ennis e Darick Robertson, qui in veste anche di executive producer, e sviluppato dall’executive producer e showrunner Eric Kripke. The Boys è prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television Studios, in collaborazione con Kripke Enterprises, Original Film e Point Grey Pictures. La serie è disponibile su Prime Video.