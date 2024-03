L’anno scorso è stato rivelato che la Sony sta procedendo con una serie televisiva live-action di Spider-Man Noir apparentemente destinata a Prime Video. Questa serie fa parte del piano dello studio di espandere il mondo del supereroe sul piccolo schermo. Oren Uziel (The Lost City) è stato scelto come sceneggiatore e produttore esecutivo del progetto, mentre Steve Lightfoot di The Punisher è stato aggiunto come co-showrunner lo scorso dicembre. I due stanno dunque attualmente sviluppando Spider-Man Noir insieme ai produttori di Spider-Man: Across the Spider-Verse Phil Lord e Christopher Miller e alla storica produttrice del franchise di Spider-Man Amy Pascal.

Naturalmente, il progetto non sarà la prima volta che questa particolare versione di Spider-Man appare sui nostri schermi. Il personaggio era infatti già comparso nel film animato del 2018 Spider-Man: Un nuovo universo, con Nicolas Cage come suo doppiatore. Di recente si era vociferato che proprio Cage avrebbe potuto assumere i panni del personaggio in questo progetto live-action e in un’intervista con Collider, l’attore ha confermato di aver avuto colloqui con Sony Pictures per riprendere tale ruolo.

“Beh, posso dire che abbiamo parlato. Non è un segreto che io ami il personaggio“, ha rivelato l’attore. “Penso che il personaggio offra un’altra sorta di mash-up. Posso combinare le mie interpretazioni preferite dell’epoca d’oro, cioè Robinson, Cagney, Bogart, con un personaggio che è, credo, ampiamente considerato come il capolavoro di Stan Lee“. “Lo vedo come una sorta di incursione in un mash-up di pop art, una specie di Lichtenstein junghiano, un mash-up di Bogart e Cagney, ma non c’è ancora nulla di definitivo“, ha continuato Cage. “Si tratta solo di conversazioni“.

Spider-Man Noir: tutto quello che sappiamo sulla serie

In precedenza è stato riferito che la serie, ancora senza titolo, seguirà un supereroe più anziano e provato nella New York degli anni Trenta. Persone a conoscenza del progetto hanno dichiarato al trade che la serie sarà ambientata in un universo proprio e che il personaggio principale non sarà Peter Parker, il che significa che Cage interpreterebbe un altro Spider-Man. Lo show dunque potrebbe non reinventare il mondo di Peter con uno sfondo noir. Tuttavia, la possibile presenza di Nicolas Cage che interpreta Spider-Man promette già così di essere un’attrazione enorme