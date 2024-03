Noah Baumbach sta componendo un gran bel cast per il suo prossimo film, ancora senza titolo, per Netflix. La moglie Greta Gerwig prenderà infatti parte come attrice a tale progetto, tornando dunque a recitare per Baumbach dopo il recente White Noise. Oltre a lei, si uniscono al cast Jim Broadbent, Jamie Demetriou, Lars Eidnger, Grace Edwards, Patsy Ferran, Isla Fisher, Thaddea Graham, Josh Hamilton, Eve Hewson, Stacy Keach, Nicôle Lecky, Emily Mortimer, Louis Partridge, Alba Rohrwacher, Charlie Rowe, Parker Sawyers, Kyle Soller e Patrick Wilson.

Tutti questi nomi si aggiungono ai già annunciati George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup e Riley Keough. Al momento i dettagli sulla trama sono vaghi, a parte il fatto che si tratta di un “divertente ed emozionante film di formazione sugli adulti“. Una descrizione che sembra rimandare a film di Baumbach come Giovani si diventa. Oltre ad occuparsi della regia, Baumbach è anche autore della sceneggiatura insieme a Emily Mortimer e produce il film insieme a Amy Pascal e David Heyman.

Baumbach, come noto, ha attualmente un contratto di esclusiva con Netflix e in precedenza ha realizzato The Meyerowitz Stories, in cui ha recitato anche Sandler, nonché il film candidato agli Oscar Storia di un matrimonio, con Adam Driver e Scarlett Johansson. Sarà ora interessante scoprire come gestirà un così ricco cast, per quello che è lecito immagine come un film corale. Al momento non è noto quando avranno inizio le riprese, ma potrebbero benissimo avere luogo nei prossimi mesi. In ultimo, la presenza come attrice di Greta Gerwig non dovrebbe intralciare il suo attuale lavoro sui film di Le Cronache di Narnia, anch’essi prodotti e distribuiti da Netflix e le cui riprese avranno inizio nel corso di quest’anno.

