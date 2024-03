È ufficialmente in corso la lavorazione di Superman, l’attesissimo reboot di James Gunn sull’uomo d’acciaio della DC. La produzione del film live-action è iniziata alla fine del mese scorso e Gunn ha già condiviso un primo sguardo al logo del costume che sarà indossato dal supereroe di David Corenswet, oltre a una manciata di dettagli sulla produzione del film. È già stato confermato che sono state girate le sequenze per la Fortezza della Solitudine del protagonista in Norvegia, e proprio da lì Gunn ha ora condiviso un nuovo dietro le quinte di questi ambienti.

In un recente post sui social media, infatti, Gunn ha condiviso dei video del paesaggio delle Svalbard, in Norvegia, ripresi con il suo iPhone. Anche se molto probabilmente queste riprese non saranno inserite in Superman, forniscono un’idea dell’estetica che i fan possono aspettarsi quando il film debutterà nel 2025. “Ho girato le prime scene, quando Superman fugge verso la fortezza di ghiaccio“, ha dichiarato recentemente Gunn al giornale norvegese Svalbardposten. “Volevamo un posto che fosse bello e che desse la sensazione di essere nel mezzo dell’Artico, quindi abbiamo esaminato diversi posti nel mondo. Ma ci sono stati molti elementi che ci hanno convinto a preferire le Svalbard agli altri luoghi“.

Cosa sappiamo sul nuovo Superman?

“Superman racconta la storia del viaggio di Superman per conciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent di Smallville, Kansas“, si legge nella sinossi ufficiale del film. “È l’incarnazione della verità, della giustizia e dello stile americano, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che vede la gentilezza come antiquata.” Il film uscirà al cinema l’11 luglio 2025.

Superman avrà come protagonisti anche Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane e Nicholas Hoult in quello di Lex Luthor, oltre a Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl, Edi Gathegi in quello di Mister Terrific, Nathan Fillion in quello della Lanterna Verde Guy Gardner e Anthony Carrigan in quello di Metamorpho.

Più recentemente, Sara Sampaio ha firmato per interpretare l’assistente/amante di Lex, Eve Teschmacher, e Skyler Gisondo è stato scritturato per il ruolo di Jimmy Olsen.Sono attesi anche i membri della squadra di antieroi The Authority e María Gabriela de Faría (Animal Control) è stata scritturata per il ruolo di Angela Spica/The Engineer. Si dice anche che la Supergirl di Milly Alcock farà il suo debutto prima del suo film su Supergirl: Woman of Tomorrow, ma non è ancora stato confermato.