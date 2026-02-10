Spider-Noir, le prime foto ufficiali della serie con Nicolas Cage!

L’imminente serie TV live-action di Spider-Man di Prime Video prende vita nelle prime foto ufficiali. Mentre i Marvel Studios si preparano a far tornare Peter Parker di Tom Holland nella timeline dell’MCU quest’estate, anche Sony sta portando sullo schermo un altro web crawler, ma tramite il mondo dello streaming.

In un nuovo sguardo da Esquire, la testata ha condiviso quattro nuove immagini della serie Spider-Noir, offrendo uno sguardo più da vicino al prossimo dramma Marvel di Nicolas Cage.

Anche il cast di Spider-Noir è in primo piano nell’articolo di Esquire, che conferma diversi personaggi della serie Marvel. Robbie Robertson di Lamorne Morris viene finalmente svelato, mostrando il famoso direttore del Daily Bugle come reporter in questo universo.

Lo showrunner di Spider-Noir, Oren Uziel, anticipa come Ben e Robbie si incroceranno, dicendo: “Sono entrambi investigatori. Si conoscono da molto tempo. La loro amicizia ha legami molto profondi. La differenza più grande e ovvia è che Robbie è un tipo che si porta quasi dietro una zampa di coniglio. Pensa di essere fortunato e che tutto andrà per il meglio. Ben è un personaggio che pensa che non funzionerà mai. Andrà tutto a rotoli. La vita è un grande disastro. Quindi il cinismo di Ben è in un certo senso una forza opposta all’ottimismo di Robbie”.

Karen Rodriguez interpreterà un personaggio di nome Janet, la segretaria di Robbie. Tuttavia, un personaggio che probabilmente incuriosirà il pubblico Marvel è Cat Hardy, interpretata da Li Jun Li, il che solleva dubbi sulla sua possibile parentela con Felicia Hardy, meglio conosciuta come la Gatta Nera della Marvel.

Uziel aggiunge che “In realtà, è Rita Hayworth, che è stata così grande in Gilda e Lady from Shanghai, e poi un po’ di Lauren Bacall, perché Bogey e Bacall stanno così bene insieme. C’è un po’ di Kim Basinger di L.A. Confidential, in termini di come si inserisce in tutto. È un amalgama di molte cose diverse”. La trama di Spider-Noir dovrebbe concentrarsi sulla guerra di Ben contro Silvermane della Marvel, e Esquire conferma che si tratta del personaggio di Brendan Gleeson.