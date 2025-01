Squid Game 2: una star conferma un dettaglio importante che molti spettatori hanno notato nella gara a sei zampe

L’attore di Squid Game ‘Front Man’, Lee Byung-hun, conferma un dettaglio importante durante la gara a sei gambe. Il nuovo gioco della seconda stagione di Squid Game prevede che squadre di cinque persone abbiano le gambe legate insieme mentre ogni individuo deve completare una mini-competizione. Ogni squadra ha a disposizione solo cinque minuti per completare l’intera sfida, e la squadra che perde viene uccisa dalle guardie. Sotto le sembianze del Giocatore 001, il Front Man fa parte della stessa squadra di Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) ed è responsabile della parte della gara che prevede l’uso della trottola.

In un video di Netflix dietro le quinte della stagione 2 di Squid Game, Lee conferma che il Front Man è mancino, ma usa la mano destra durante la gara. Lee era preoccupato di rendere la cosa convincente, dal momento che è destrorso, e il cambio è stato pensato per rendere più impegnativo per il Front Man completare la gara di trottole in modo tempestivo. L’attore afferma di essere preoccupato che questo possa portare a un numero eccessivo di bloopers. Guardate i commenti di Lee qui sotto:

Ecco il problema che ho incontrato. In realtà sono destrorso, ma il Front Man della serie è mancino. Temevo di avere troppi errori durante le riprese della scena.

Cosa significa questo per Squid Game

Con la squadra che si è comportata così bene nella gara a sei gambe, era chiaro che le difficoltà del Front Man con la trottola erano un tentativo deliberato di rendere la loro vittoria meno agevole. È riuscito a farlo usando intenzionalmente la mano non dominante durante la gara. Se avesse cercato di farlo con la mano sinistra, sarebbe stato più difficile per il Front Man far sembrare che stesse davvero lottando con il gioco. Usando la mano non dominante, il Front Man ha effettivamente avuto difficoltà con il gioco, come era nelle sue intenzioni.

Le riprese della scena hanno comportato l’ulteriore sfida di Lee, che è destrorso, ma è stato comunque in grado di far sembrare reale la lotta del Front Man. Scene come questa tra Gi-hun e il Front Man creano ulteriore attesa per l’inevitabile momento della storia di Squid Game, la terza stagione, in cui Gi-hun scoprirà che il Giocatore 001, di cui si è fidato e con cui ha lavorato a stretto contatto per tutta la durata dei giochi, è in realtà il Front Man. Questo cambierà completamente tutto ciò che Gi-hun pensava di sapere, compresa la sua comprensione di ciò che è accaduto durante la parte della gara a sei gambe con la trottola.