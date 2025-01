I DC Studios vogliono Josh Brolin per un altro ruolo

A ottobre era circolata la voce che Josh Brolin fosse in trattativa per interpretare Hal Jordan nella prossima serie HBO Lanterns, e i giornali avevano apparentemente confermato la notizia iniziale quando era stato annunciato che Kyle Chandler (Friday Night Lights, Catch 22) aveva ottenuto la parte.

Brolin – che non è nuovo a ruoli di supereroi avendo già interpretato Thanos, Cable e Jonah Hex – avrebbe poi confermato di essere in trattative per il ruolo. La star di Dune – Parte Due ha rifiutato di entrare nei dettagli, lodando invece l’uomo che vestirà i panni del veterano eroe con gli anelli nella serie del DCU.

“Sapete una cosa? Lanterna Verde non ha funzionato, ma va bene così ”, ha detto Brolin a ComicBook.com quando gli è stato chiesto se avesse rifiutato il ruolo perché era in attesa di un personaggio DC migliore. “Sta funzionando. Chi sarà, Kyle Chandler? Lo adoro come attore, penso che sia meraviglioso, in realtà. E, sai, vedremo cosa succederà in futuro”.

Non sappiamo esattamente perché le cose non abbiano funzionato (secondo quanto riferito, la parte era stata offerta a diverse altre star di prima grandezza, e si ritiene che il ruolo sia stato “macchiato” dal famigerato film su Lanterna Verde con Ryan Reynolds), ma sembra che James Gunn e co. siano ancora intenzionati a lavorare con Brolin.

Secondo Daniel Richtman, i DC Studios vogliono Brolin per un altro ruolo del DCU. Non cita alcun personaggio specifico, ma sembra che l’attore sia aperto alla possibilità di vestire i panni di un altro eroe (o cattivo) in futuro.

Richtman ha anche accennato al fatto che i DC Studios hanno “grandi progetti” per il Lobo di Jason Momoa, dopo la notizia che l’ex star di Aquaman debutterà come Main Man in Supergirl: Woman of Tomorrow (anche se non sarebbe una sorpresa).

Quale personaggio della DC Comics vorreste vedere interpretato da Brolin? Fatecelo sapere nella sezione commenti.

Chandler sarà affiancato da Aaron Pierre nel ruolo di John Stewart. Kelly MacDonald (The Radleys, Boardwalk Empire) interpreterà la protagonista femminile (che si pensa sia l’interesse amoroso di Jordan), lo sceriffo Kerry, mentre Garret Dillahunt sarà il cattivo William Macon, “un uomo moralista e cospiratore che maschera la sua spietata ambizione dietro una facciata affascinante e calcolata”.

James Hawes (Slow Horses, Penny Dreadful, The Mist, The Alienist, Snowpiercer) dirigerà i primi due episodi.

Si unisce a un team creativo che comprende il creatore di Lost e Watchmen, vincitore di un Emmy Award, Damon Lindelof, lo showrunner di Ozark Chris Mundy e lo scrittore di fumetti Tom King. Si dice che anche Justin Britt-Gibson, Breannah Gibson e Vanessa Baden Kelly siano a bordo.

Lanterns “segue la nuova recluta John Stewart e la leggenda delle Lanterne Hal Jordan, due poliziotti intergalattici coinvolti in un oscuro mistero terrestre mentre indagano su un omicidio nel cuore dell’America”.

La produzione di Lanterns dovrebbe iniziare all’inizio di quest’anno nel Regno Unito, il che potrebbe far pensare a un’uscita nel 2026.

Il Guy Gardner di Nathan Fillion, che debutterà nel reboot di Superman di Gunn, dovrebbe avere un ruolo di supporto nella serie.

Una precedente serie televisiva di Lanterna Verde era in lavorazione prima che Gunn e Safran assumessero la direzione dei DC Studios. Quella versione era stata creata da Greg Berlanti e avrebbe avuto come protagonista Finn Wittrock nel ruolo di Guy Gardner.

Hal Jordan è stato precedentemente interpretato da Ryan Reynolds nel famigerato film del 2011 Lanterna Verde.

“Questa è la storia di una coppia di Lanterne Verdi, John Stewart e Hal Jordan”, ha detto Gunn del progetto quando è stato annunciato. “Ci sono anche altre Lanterne, ma si tratta di uno show televisivo su base terrestre, quasi come True Detective, con una coppia di Lanterne Verdi che sono poliziotti spaziali che sorvegliano il distretto terrestre e che scoprono un mistero terrificante che si collega alla nostra storia più grande del DCU”.