The Penguin: Lo showrunner parla della probabile seconda stagione “Ci sono altre storie da raccontare”

La showrunner Lauren LeFranc parla del successo di The Penguin e rivela se vorrebbe realizzare un progetto simile incentrato su un altro personaggio della DC. The Penguin è il primo spinoff dell’universo di The Batman di Matt Reeves. Sebbene il Batman di Robert Pattinson non appaia in The Penguin, la serie continua a costruire la grintosa Gotham City creata da The Batman del 2022 e prepara sottilmente The Batman – Parte II di Matt Reeves con uno sguardo più approfondito sul mondo criminale di Gotham e uno scossone nella gerarchia del crimine organizzato della città.

Parlando con ScreenRant ai Golden Globes del 2025, la showrunner del Pinguino Lauren LeFranc ha espresso la sua soddisfazione per l’accoglienza estremamente positiva dello show. LeFranc difende la natura di serie limitata di The Penguin e conferma che un seguito diretto sarà realizzato solo con “l’idea giusta o i personaggi giusti”. LeFranc afferma inoltre che sarebbe “onorata ‘ di dirigere un nuovo progetto nell’universo di The Batman di Matt Reeves, ma spiega che affronterebbe il progetto solo se trovasse ’qualcosa di unico e diverso” con i personaggi. Leggete i commenti completi di Lauren LeFranc qui sotto:

Powered by

Lauren LeFranc: Dovevamo essere una serie limitata, quindi sono davvero orgogliosa della prima stagione e della storia che abbiamo realizzato. Ci sono sicuramente altre storie da raccontare, se riusciamo a trovare l’idea giusta o i personaggi giusti.

Non ne sono ancora sicuro, ma sono davvero orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto.

ScreenRant: C’è un altro personaggio che le piacerebbe provare a portare nell’universo di Matt Reeves?

Lauren LeFranc: Per me si tratta solo di assicurarmi di trovare un legame personale con quel personaggio e di sentire che posso fare qualcosa di unico e diverso con lui. È quello che ho trovato con Oz, e poi in quel mondo ho potuto inserire Sofia e tutti gli altri personaggi. Quindi, per me, si tratta sempre di cercare qualcosa di personale. E se riuscirò ad agganciarlo, ne sarò onorato.

Cosa significano le dichiarazioni dello showrunner della DC per la seconda stagione di The Penguin

Nell’epoca d’oro degli adattamenti dei fumetti live-action, sarebbe facile dare il via libera a più spinoff di The Batman e a più stagioni dopo il successo di The Penguin. Tuttavia, la showrunner del Pinguino, Lauren LeFranc, e il regista di The Batman, Matt Reeves, sono stati molto chiari sulla loro intenzione di mantenere il franchise strettamente limitato alle puntate necessarie. Reeves ha ancora intenzione di realizzare una trilogia standalone, mentre LeFranc insiste nel definire The Penguin una serie limitata. Naturalmente, il successo de The Penguin rende possibile una seconda stagione e sia Lauren LeFranc che la star principale Colin Farrell hanno lasciato la porta aperta a un eventuale ritorno, ma la seconda stagione de The Penguin si farà solo se riuscirà a eguagliare la qualità della prima.