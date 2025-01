Ahsoka – Stagione 2: Ezra Bridger sarà il nuovo sostituto di Luke Skywalker

Star Wars ha posizionato perfettamente Ezra Bridger per sostituire Luke Skywalker nella seconda stagione di Ahsoka (e si spera anche oltre). Dopo aver debuttato come protagonista nella serie animata Star Wars Rebels, Ezra Bridger ha imparato le vie della Forza durante il dominio dell’Impero, diventando un Jedi e aiutando al contempo la prima Alleanza Ribelle. Sebbene sia stato esiliato per quasi 10 anni e si sia perso l’intera Guerra Civile Galattica, il ritorno di Ezra nella galassia conosciuta significa che può diventare un eroe Jedi molto necessario durante l’era della Nuova Repubblica.

Come rivelato in Ahsoka nel 2023, Ezra Bridger era ancora vivo sul mondo extragalattico di Peridea insieme al Grand’Ammiraglio Thrawn dell’Impero, collegandosi al finale di Star Wars Rebels dove entrambi sono scomparsi. Interpretato da Eman Esfandi nel suo debutto nel live-action, il Cavaliere Jedi è tornato nella galassia conosciuta con l’aiuto di Ahsoka Tano e Sabine Wren, ma anche Thrawn è tornato. Tenendo conto di ciò, Ezra diventerà probabilmente il perfetto sostituto di Luke Skywalker nella seconda stagione diAhsoka .

Powered by

Ezra Bridger è l’unica speranza della Galassia dopo il ritorno di Thrawn

Tra tutti gli eroi vivi in questo periodo della linea temporale di Star Wars, Ezra Bridger è sicuramente il più adatto ad affrontare il Grand’Ammiraglio Thrawn ora che entrambi sono tornati durante l’Era della Nuova Repubblica. Durante i Tempi Bui che precedono Una Nuova Speranza, Ezra e i suoi compagni Spettri, insieme alla Squadriglia Phoenix, erano i bersagli principali della Settima Flotta di Thrawn, poiché il Grand’Ammiraglio aveva il compito di estirpare le sacche di ribellione in nome dell’Impero. In questo modo, Ezra ha potuto vedere da vicino come opera Thrawn e le sue varie strategie.

Detto questo, Hera Syndulla degli Spectre è ora un generale della Flotta di Difesa della Nuova Repubblica e ha assistito a molti dei suddetti incontri con Thrawn, e lo stesso vale per Zeb della Squadriglia Aldelphi. Tuttavia, Ezra è ancora la scelta migliore per affrontare Thrawn, date le sue capacità e il suo potere di Cavaliere Jedi addestrato da Kanan Jarrus. La Forza si è rivelata un vantaggio fondamentale, in quanto elemento che Thrawn ha faticato a prevedere, tanto che il Grand’Ammiraglio è stato colto completamente alla sprovvista nel finale di Star Wars Rebels, quando Ezra ha usato la Forza per evocare un branco di balene iperspaziali, spedendo Thrawn e le sue forze a bordo della Chimaera verso regioni sconosciute (con Ezra a bordo).

Ahsoka rivelerà in seguito che Ezra e Thrawn sono finiti sul mondo extragalattico di Peridea. Sebbene il periodo trascorso da Ezra e Thrawn come rivali ed esiliati sul pianeta non sia ancora stato completamente rivelato, si può immaginare che Ezra abbia passato molto tempo a imparare come eludere e contrastare Thrawn e le sue truppe. Per questo motivo, Ezra sembra il più adatto a guidare la carica contro Thrawn durante l’era della Nuova Repubblica, proprio come Luke Skywalker e i suoi vari incontri con Darth Vader durante la Guerra Civile Galattica.

Vorrà salvare i suoi amici, nonostante le sue maggiori responsabilità

Proprio come Luke Skywalker, che si preoccupava profondamente dei suoi amici e alleati, Ezra vorrà probabilmente cercare di salvare Ahsoka Tano e Sabine Wren, rimaste su Peridea alla fine di Ahsoka dopo aver aiutato Bridger a salire di nascosto sulla nave di Thrawn prima che questa saltasse nell’iperspazio per tornare nella galassia conosciuta di Star Wars. Con i ruoli invertiti, Ezra sarà indubbiamente combattuto tra l’aiutare Hera ad affrontare Thrawn e il voler salvare i suoi compagni Jedi nella seconda stagione di Ahsoka.

Anche con la minaccia di Thrawn all’orizzonte, forse Ezra potrebbe provare a tornare a Peridea. Tuttavia, potrebbe essere più facile a dirsi che a farsi, e potrebbe non essere in grado di farlo subito se Thrawn scatena nuovi pericoli che la Nuova Repubblica dovrà affrontare immediatamente. In ogni caso, è facile immaginare un Ezra nella seconda stagione diAhsoka che è in conflitto in molti modi simili a quelli di Luke Skywalker durante il suo addestramento Jedi nella trilogia originale, come quando lasciò Yoda per salvare i suoi amici ne L’impero colpisce ancora.

Ezra e Luke potrebbero (e dovrebbero) lavorare insieme

In ogni caso, sarebbe molto bello se Ezra Bridger e Luke Skywalker si incontrassero finalmente nella linea temporale diStar Wars. Dopo tutto, sono nati entrambi all’alba dell’Impero (a distanza di un paio di giorni l’uno dall’altro) e hanno avuto ruoli chiave nella lotta per la libertà della galassia come Cavalieri Jedi. Per questo motivo, si potrebbe pensare che Luke dovrebbe essere una delle prime persone che Ezra cerca una volta che si è aggiornato sullo stato della galassia e su tutto ciò che è accaduto mentre era in esilio.

Come stabilito ne The Book of Boba Fett, Luke Skywalker sta costruendo la sua accademia Jedi su Ossus. Pertanto, un incontro tra i due Jedi non dovrebbe essere così difficile da realizzare. Con un po’ di fortuna, si spera che Ezra abbia la possibilità di lavorare con Luke Skywalker a un certo punto dell’era della Nuova Repubblica, anche solo per far passare simbolicamente la torcia tra i due eroi di Star Wars.

L’uscita della seconda stagione di Ahsoka è prevista per la fine del 2025 o l’inizio del 2026.