Squid Game 2: una star spiega come il vero nome della guardia rosa 011 abbia influito sulla sua performance

L’attore di Squid Game Park Gyu-young, che interpreta la Guardia 011 nella seconda stagione della serie di successo di Netflix, ha spiegato come il vero nome del suo personaggio abbia influenzato la sua performance. La storia della seconda stagione di Squid Game segue Gi-hun, che torna ai giochi per aiutare un nuovo gruppo di giocatori. Il cast della seconda stagione di Squid Game comprende Lee Jung-jae, Lee Byung-hun e Wi Ha-joon, che riprendono tutti i loro ruoli dalla prima stagione. Tuttavia, la stagione 2 di Squid Game introduce anche molti nuovi personaggi. Mentre la maggior parte di questi personaggi sono giocatori, il personaggio di Park Gyu-young è una guardia.

In un’intervista rilasciata a Deadline, Park riflette sul vero nome della guardia 011, che è No-eul, e spiega come questo abbia influito sulla sua performance. Park sostiene che l’aver appreso che il nome del suo personaggio significa “tramonto” in coreano ha dato maggior peso al personaggio, poiché i tramonti indicano l’arrivo dell’oscurità. Dato che No-eul entra nei giochi come soldato, Park si concentra sulle emozioni pesanti associate all’uccisione di vite innocenti. Leggete la sua dichiarazione completa qui sotto:

Ricordo che il regista mi disse che il nome del personaggio significa letteralmente tramonto in coreano, quindi si riferisce a un momento in cui l’oscurità inizia a penetrare e ci si sente più pesanti. Al di là della mimica facciale e della voce più bassa, il regista mi ha detto che il significato era molto più ampio e che dovevo trasmettere un senso di emozione molto pesante, soprattutto quando entravo nei giochi come soldato.

Che cosa significano per Squid Game i commenti di Park sulla Guardia 011?

L’introduzione di No-eul nella seconda stagione di Squid Game ha fatto pensare che sarebbe entrata nei giochi come giocatrice, proprio come la maggior parte dei personaggi dello show. Pertanto, il fatto che No-eul sia una guardia è stato uno dei più grandi colpi di scena della seconda stagione di Squid Game. Jun-ho si era travestito da guardia nella prima stagione di Squid Game, ma seguire No-eul nella seconda stagione è la prima volta che gli spettatori dello show hanno potuto vedere la prospettiva di una guardia.

Anche se No-eul non ha avuto molto tempo sullo schermo nella seconda stagione di Squid Game, è stata comunque uno dei personaggi più interessanti della stagione. Sa dell’operazione di prelievo di organi gestita dal manager temporaneo e riconosce anche uno dei giocatori del mondo esterno, Gyeong-seok. Anche se Gyeong-seok è stato ucciso alla fine della seconda stagione di Squid Game, è stato teorizzato che No-eul finirà per salvarlo. Pertanto, No-eul potrebbe unirsi alla ribellione di Gi-hun nella terza stagione di Squid Game.