Grey’s Anatomy: una star di Station 19 commenta un possibile ritorno alla serie, “Mai dire mai”

Danielle Savre, interprete di Maya in Station 19, ha commentato un potenziale ritorno in Grey’s Anatomy, spiegando la possibilità di tornare. Il finale della serie Station 19 ha offerto una conclusione a molti archi narrativi di personaggi, tra cui Maya Bishop, un capitano della squadra la cui moglie è la dottoressa Carina DeLuca (Stefania Spampinato). Carina è una ginecologa in servizio al Grey Sloan Memorial Hospital, uno dei tanti elementi di collegamento tra le due serie. Sebbene nessuno dei due personaggi sia apparso dopo la fine dello spinoff, rimane aperta la possibilità che uno dei due compaia nella serie medica in corso.

Parlando con ScreenRant del suo ruolo nel dramma procedurale Found della NBC, Savre ha detto che non escluderebbe mai di tornare nel ruolo di Maya nonostante Station 19 sia finita. L’attore ha parlato di come il finale della serie lasci spazio al ritorno del suo personaggio, che continua a fare il suo lavoro e che potrebbe interagire con i personaggi di Grey’s Anatomy . Scoprite cosa ha detto Savre qui sotto:

ScreenRant: Anche con i flashforward che mostrano il futuro felice del tuo personaggio, pensi che ci sia spazio per un tuo ritorno in Grey’s Anatomy? O hai chiuso con Maya?

Danielle Savre: Non chiuderò mai la storia di Maya Bishop o di Station 19. Ha significato così tanto per me che non ho mai smesso di pensare a lei. Ha significato così tanto per me che dirò volentieri di sì a Grey’s Anatomy se vorranno un piccolo frammento di Maya Bishop. L’altro giorno stavamo scherzando, tipo: “E se arrivasse in ambulanza per lasciare un paziente?”. Mi sono detta: “Sarei felice di apparire per una parola, una scena, o anche solo per fare da sfondo a Grace Anatomy, se questo significasse far rivivere Maya per il mondo, per l’intero universo”.

ScreenRant: Questo è il senso del finale, giusto? Lei è lì, è il capo, e lo farà finché le ruote non cadranno.

Già. E lo farei. Ci sono così tante cose che mi piacerebbe. Ma voglio dire, hanno 17 series regular, quindi portare Maya in un ruolo significativo in Grey’s sarebbe altamente improbabile, ma non dico mai. Mi piacerebbe molto venire lì, solo per dire “ciao” e per giocare con tutta la famiglia Shondaland.

Cosa significa la dichiarazione di Savre per il futuro di Maya in Grey’s Anatomy

Durante la messa in onda di Station 19 , vari personaggi sono passati alla serie madre, e la Savre ha ripreso il suo ruolo di Maya nella serie con un ruolo ricorrente a partire dal 2020. Potrebbeancora apparire al Grey Sloan Memorial, con un possibile cameo in un episodio incentrato sul suo futuro dopo la serie originale. Anche Carina potrebbe comparire, visto che lavora ancora lì, anche se non compare da tempo. Questo apre la porta ad altri membri del cast di Station 19 , ma non è l’unico precedente per il ritorno del Capitano.

Ma il potenziale più forte per il ritorno di Maya viene dal dottor Ben Warren (Jason George), che è stato un personaggio principale dall’inizio di Station 19 fino alla settima stagione. Alla fine della serie, è tornato a lavorare al Grey Sloan Memorial, come si vede nella stagione 21 di Grey’s Anatomy, dove ora è un personaggio principale. Anche se questo non significa che il ritorno di Savre la renderebbe un personaggio principale, il suo interesse, unito alla volontà dello show di riportare in vita i personaggi, rende altamente possibile il suo ritorno.