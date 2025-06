Chicago P.D. perde un membro del cast principale dopo un annuncio shock prima della tredicesima stagione

Ci sono stati molti cambiamenti nel cast di Chicago P.D. nel corso delle 12 stagioni e ora un altro membro fisso della serie sta consegnando il distintivo. Mentre le notizie precedenti affermavano che tutti i protagonisti di One Chicago sarebbero tornati per la stagione 2025-2026, solo il nome di Jason Beghe era presente nella lista di Chicago P.D. A quanto pare, il cast di Chicago P.D. si sta riducendo, dopotutto.

Come riportato da Variety, Toya Turner lascerà il ruolo di Kiana Cook in Chicago P.D. dopo una sola stagione. Kiana è entrata a far parte dell’Unità Intelligence in Chicago P.D. stagione 12, sostituendo Hailey Upton di Tracy Spiridakos dopo la sua uscita nella stagione 11. Confermando la sua uscita prima della Chicago P.D. – stagione 13, Turner ha detto addio in un post su Instagram giovedì, scrivendo:

Il mio tempo in Chicago P.D. è giunto al termine. Questo show mi ha messo alla prova, mi ha reso più forte e ha rivelato chi sono veramente. Sono cresciuta grazie a questa esperienza, sia come artista che come professionista, e me ne vado con maggiore profondità, chiarezza e slancio per qualsiasi cosa mi riservi il futuro.

Al cast e alla troupe: grazie per il calore, le risate e la generosità che mi avete regalato ogni giorno. È stato un onore condividere lo schermo e il set con così tanto talento.

Ai ChiHards: grazie per avermi accolto, per avermi sostenuto e per aver dimostrato affetto a Kiana.

E a tutti coloro che credono in me: il vostro sostegno significa tutto per me. Sono entusiasta delle opportunità che mi attendono.

Sulla scia dell’addio di Turner, Deadline riporta che Chicago P.D. è già alla ricerca di un nuovo personaggio fisso per la tredicesima stagione. Piuttosto che una sostituta diretta di Kiana, il suo personaggio è descritto come una donna imprevedibile ed ex militare che ora lavora per la Task Force dell’ATF.

Sebbene questo cambio di cast sia uno shock per i fan che speravano di vedere ancora il personaggio di Kiana Cook, Turner non ha lasciato i suoi follower a mani vuote. Il suo post su Instagram contiene diverse foto e video dietro le quinte, che la mostrano sul set sia di Chicago P.D. che del 2025 One Chicago crossover.

Cosa significa l’uscita di Kiana per Chicago P.D.

L’addio di Toya Turner potrebbe avere effetti significativi sulla tredicesima stagione di Chicago P.D., sia sullo schermo che fuori. Un aspetto particolarmente triste di quest’ultimo è che l’attrice Marina Squerciati, che interpreta Kim Burgess, aveva espresso specificamente il suo entusiasmo per il suo futuro professionale con Turner. Come ha dichiarato a Deadline:

“Non ho instaurato un rapporto con Tracy [Spiridakos]. Ne ho parlato con la stampa. Questo mi ha reso triste. Mi piacerebbe vedere nascere una relazione femminile in questa serie. Adoro Toya [Turner], è una voce nuova nella serie. Inoltre, penso che [Kim] sia un po’ una mentore per Cook e mi piacerebbe vedere crescere anche questo rapporto.”

Non solo Burgess perderà un’amica, ma ora verrà sostituita da qualcuno descritto come una mina vagante, un termine che difficilmente descrive Cook. E questa mina vagante arriva sulla scia della morte di Reid nella dodicesima stagione di Chicago P.D., il che significa che la sostituta di Kiana potrebbe creare scompiglio proprio mentre Chapman sospetta che l’unità sia coinvolta in un complotto per commettere un omicidio.

Ma se c’è qualcosa che può classificare l’uscita di scena di Kiana come una delle più sconvolgenti One Chicago nella storia recente, è che Chicago P.D. ha avuto a malapena la possibilità di sfiorare la superficie della storia del suo personaggio. Qualsiasi domanda su Kiana rimarrà ora senza risposta, e non è nemmeno del tutto chiaro il perché.