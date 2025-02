Stephen Amell parla del ruolo di Oliver Queen in Arrow di The CW e dell’onere di interpretare il ruolo di protagonista

Stephen Amell ripercorre il periodo in cui ha interpretato Oliver Queen nella serie Arrow della CW e l’impatto che il personaggio della DC ha avuto sulla sua vita. Arrow è andata in onda per otto stagioni su The CW e ha dato il via a un ampio franchise che comprende altre sette serie TV e un enorme multiverso che si collega a innumerevoli film e spettacoli DC. Arrow è stata una serie così influente che il suo franchise ha preso in prestito il nome: l’Arrowverse. Mentre l’Oliver Queen di Stephen Amell ha appeso arco e frecce al chiodo molto prima della conclusione dell’Arrowverse, Oliver è tornato in vita in Crisis on Infinite Earths per un’ultima avventura insieme ai suoi compagni supereroi e vigilanti.

In un’intervista con Variety, Stephen Amell, star di Arrow, riflette sulla sua esperienza di interpretazione di Oliver Queen per più di sette anni. Amell sottolinea il suo apprezzamento per lo show, ma ammette che le riprese estremamente lunghe e “le persone ipercritiche” sui social media hanno messo alla prova la sua pazienza. Girando quasi tutto l’anno, la star di Arrow ha continuato a pensare “Quanto tempo abbiamo?”. Amell spiega:

“I primi due o tre anni di ‘Arrow’ ero molto teso. Avevo le mani e i polsi bianchi. Le ore erano lunghe. Quando siamo arrivati al quinto episodio della prima stagione, avevo lavorato a quello show più di quanto avessi mai lavorato in tutta la mia vita. Non sono mai stato un mostro. Non sono mai stato irrispettoso, ma avevo la miccia corta. E si impara man mano che si va avanti.

“C’erano molte persone ipercritiche, soprattutto con ‘Arrow’. La guardavo e cercavo quasi di controllarla. (…) I social media sono diventati un gioco a somma zero, non c’è vincitore. L’ho imparato a mie spese.”

Cosa significano i commenti di Stephen Amell su Arrow

Le serie DC della CW sono intrinsecamente lunghe serie televisive

Mentre le serie DC come Peacemaker e The Penguin spendono milioni di dollari per otto o nove episodi, le serie televisive come Arrow e The Flash hanno budget notevolmente inferiori e un numero di episodi molto più elevato. Di conseguenza, i cast e le troupe di serie come Arrow sono legati a un singolo progetto per molto più tempo e le riprese si protraggono per tutto l’anno. Aggiungiamo questo approccio a un franchise di supereroi in cui gli eroi devono rimanere attivi mentre ne spuntano molti altri e si svolgono crossover sempre più grandi come Crisis on Earth X e Crisis on Infinite Earths nella stessa continuità.

Più di sei anni dopo che Arrow ha iniziato a seguire le buffonate da vigilante di Oliver Queen a Star City, l’Arrowverse è giunto al termine.

Grant Gustin di The Flash e Melissa Benoist di Supergirl hanno dato l’addio ai loro eroi dell’Arrowverse, e la DCU di James Gunn è arrivata per sostituire sia l’Arrowverse che la DCEU. Sebbene la DCU comprenda sia film che serie, ogni progetto richiede molto meno tempo per essere completato, poiché ogni film e serie è una parte molto più breve del franchise, rispetto a una stagione completa di una serie dell’Arrowverse.