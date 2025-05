The Old Guard 2: il trailer del sequel Netflix con Charlize Theron

Netflix ha pubblicato il primo trailer di “The Old Guard 2”, che vede il ritorno della star del franchise Charlize Theron per un’altra missione ai limiti dell’impossibile. La sinossi ufficiale del film recita:

“Andy (Charlize Theron) e la sua squadra di guerrieri immortali tornano con una rinnovata determinazione nella loro missione per proteggere il mondo. Mentre Booker (Matthias Schoenaerts) è ancora in esilio dopo il suo tradimento e Quynh (Veronica Ngô) in cerca di vendetta dopo essere fuggita dalla sua prigione sottomarina, Andy è alle prese con la sua ritrovata mortalità quando emerge una misteriosa minaccia che potrebbe mettere a repentaglio tutto ciò per cui ha lavorato per migliaia di anni. Andy, Nile (KiKi Layne), Joe (Marwan Kenzari), Nicky (Luca Marinelli) e James Copley (Chiwetel Ejiofor) chiedono l’aiuto di Tuah (Henry Golding), un vecchio amico che potrebbe fornire la chiave per svelare il mistero dell’esistenza immortale”.

Cosa sappiamo di The Old Guard 2

Dopo un lungo periodo di sviluppo, The Old Guard 2 è finalmente alle porte, con Victoria Mahoney alla regia e il ritorno di star del cast originale come Chiwetel Ejiofor, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Luca Marinelli, Veronica Ngo e Marwan Kenzari. Diretto da Victoria Mahoney, il nuovo film è un sequel emozionante e adrenalinico tratto dal mondo creato da Greg Rucka e dall’illustratore Leandro Fernandez.

Uno degli elementi più singolari di The Old Guard era il mix di armi antiche e combattimenti moderni. Le immagini sopra confermano che questo elemento del franchise tornerà, con Andy, interpretata da Theron, che in due di esse impugna la sua caratteristica ascia da battaglia. Sebbene le immagini siano attente a non rivelare l’antica minaccia menzionata nella logline, quella di Andy in un tunnel che cammina accanto a tre soldati morti o feriti suggerisce che almeno una parte del film si svolgerà sottoterra.

Il finale di The Old Guard vedeva Andy perdere i suoi poteri di immortalità, ma questo chiaramente non ha influito sulla sua volontà di combattere in un combattimento all’ultimo sangue con i suoi nemici. Le immagini non rivelano esattamente come questo cambiamento di Andy influirà sulla trama del sequel e come questo potrà influire sulla sua leadership o sulle dinamiche del team. Il primo The Old Guard ha ottenuto recensioni generalmente positive dalla critica nel 2020, ottenendo un punteggio dell’80% su Rotten Tomatoes, e non è ancora chiaro come i cambiamenti del sequel influenzeranno la sua accoglienza da parte della critica.