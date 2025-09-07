HomeSerie TvNews

Stranger Things: David Harbour anticipa il finale rivoluzionario di Hopper

Di Redazione

-

David Harbour
David Harbour al Festival di Cannes - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

David Harbour, star di Stranger Things, ha anticipato che la quinta stagione della serie fantascientifica di grande successo includerà un finale rivoluzionario per Jim Hopper. Harbour interpreta il capo della polizia alcolizzato di una piccola città sin dalla prima stagione di Stranger Things, trasmessa su Netflix nel luglio 2016, e ha ricevuto due nomination ai Primetime Emmy per il suo ruolo.

La quinta stagione di Stranger Things uscirà su Netflix il 26 novembre 2025 e fornirà una conclusione epica alla serie di grande successo di Netflix. Molti archi narrativi dei personaggi e trame dovranno essere risolti nell’epica battaglia contro Vecna, e il destino di Hopper è stato oggetto di un’intensa attenzione. Harbour ha anticipato un finale rivoluzionario.

Durante il panel dedicato a David Harbour al Rose City Comic Con, condotto da ScreenRant, Harbour ha parlato del finale rivoluzionario della quinta stagione di Hopper. Pur evitando di rivelare alcun dettaglio, Harbour ha anticipato che si tratta della “cosa più importante che gli succede nella serie”. Ecco i commenti di Harbour:

SR: Quanto è stato difficile per te dire addio al personaggio l’ultimo giorno sul set?

DH: Beh, è così surreale… per me le reazioni sono sempre ritardate. Quasi non riuscivo a elaborarlo.

Beh, non posso dirti com’è stato il nostro ultimo giorno sul set, perché sarebbe un enorme spoiler, ma è stato un momento culminante molto importante… e non riuscivo a credere che fosse il nostro ultimo giorno. Ho pensato: “Oh mio Dio. Hanno davvero calcolato i tempi in modo che il momento più importante della serie per lui, in un certo senso, fosse proprio questo”. Quindi mi sono concentrato al massimo per interpretare al meglio quel momento. E poi è successo e tutto è finito.

Conosco i Duffer Brothers da 10 anni, abbiamo passato così tante cose insieme, e quel cast e quella troupe… è davvero difficile da elaborare. Mi ci sono voluti altri sei mesi per capire davvero come mi sentivo, ad essere sincero. È passato tutto così in fretta. È stato molto, molto surreale.

Cosa significa questo per il destino di Hopper in Stranger Things

Stranger Things 5
© Netfix

Ci sono molte strade diverse che la serie potrebbe prendere, e molti personaggi di Stranger Things sono in grave pericolo nell’affrontare la stagione culminante. Non c’è dubbio che Hopper sia uno dei personaggi il cui destino è precario, e ci saranno grandi cambiamenti per il suo personaggio nella stagione finale, soprattutto come figura paterna per i bambini, in particolare Eleven.

La quinta stagione di Stranger Things uscirà in tre parti tra il 26 novembre e il 31 dicembre.

Harbour non approfondisce se il finale rivoluzionario di Hopper sarà positivo o negativo, ma parla di quanto sia stato emozionante. Menzionando la natura surreale della conclusione della serie a cui ha lavorato per 10 anni, afferma che il finale di Hopper è sembrato un culmine, il che potrebbe far luce su come sarà.

ALTRE STORIE

