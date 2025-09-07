HomeCinema News2025

L’Odissea secondo Christopher Nolan: Corey Hawkins svela perché sarà diversa da tutte le altre

Di Redazione

-

Odissea film 2026
Cortesia di Universal Pictures.

La star Corey Hawkins di Odissea (The Odyssey) ha lasciato intendere che l’adattamento cinematografico della saga greca antica realizzato da Christopher Nolan sarà un’opera epica molto diversa dalle altre. Tratto dal poema epico di Omero, uno dei testi più antichi della letteratura, il film di Nolan seguirà le vicende di Matt Damon nei panni di Ulisse, re di Itaca, che intraprende un pericoloso viaggio di ritorno a casa dopo la guerra di Troia.

Hawkins è entrato ufficialmente a far parte del cast stellare di Odissea (The Odyssey) nel febbraio di quest’anno, affiancando nomi del calibro di Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Mia Goth ed Elliot Page. Il ruolo esatto di Hawkins nel film non è ancora stato rivelato.

Parlando con ScreenRant al Toronto International Film Festival di quest’anno per il suo nuovo thriller, The Man in My Basement, Hawkins ha espresso la sua opinione sull’approccio unico di Nolan a The Odyssey. Confrontando il lavoro di Nolan con un film indipendente con un budget molto più elevato, Hawkins ha elogiato l’attenzione del regista ai dettagli. Ecco i suoi commenti:

È interessante notare che Chris Nolan è molto simile, direi, a un regista indipendente con un budget molto diverso, ma in realtà ci sono molte somiglianze. Solo l’efficienza con cui lavora. È un maestro dei dettagli e non vedo l’ora che la gente veda questo film.

Hawkins ha anche suggerito che Odissea (The Odyssey) offrirà al pubblico un tipo di film epico molto diverso, anche se ha avuto cura di non rivelare alcun dettaglio. Leggete i suoi commenti finali qui sotto:

È davvero… Sarà epico in un modo diverso. Si impara così tanto da lui. Sto cercando di non dire tutte le cose che non dovrei dire [ride].

Cosa significano i commenti di Corey Hawkins per Odissea (The Odyssey)

Con L’Odissea e L’Iliade di Omero che rappresentano i due testi più importanti e influenti dell’antica Grecia, Nolan ha sicuramente puntato su un progetto ambizioso. Dato che L’Odissea ha continuato a ispirare studiosi, artisti e scrittori per migliaia di anni, il regista avrà il compito enorme di tradurla sullo schermo.

Tuttavia, l’elogio di Hawkins per l’approccio cinematografico di Nolan e la sua meticolosa attenzione ai dettagli gli saranno probabilmente utili nel dare vita a L’Odissea. Data la quantità di temi mitologici e di eventi leggendari citati nel testo originale di Omero e le innumerevoli rielaborazioni che ne sono seguite, Nolan avrà bisogno di tutta la sua notevole abilità per rendere giustizia alla storia.

