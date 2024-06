Alien: Romulus, nuova foto con Rain Carradine e il fratello androide; domani il trailer completo

I fan hanno atteso di vedere altre immagini di Alien: Romulus di Fede Alvarez sin dal rilascio dell’agghiacciante primo teaser, e ora abbiamo un aggiornamento sul trailer completo del ritorno sul grande schermo dell’iconico franchise horror fantascientifico.

Si è parlato di un nuovo trailer in arrivo oggi, ma secondo l’insider Daniel Richtman, il trailer sarà disponibile domani, martedì 4.

Inoltre, Empire ha condiviso una nuova foto ufficiale che ritrae Cailee Spaeny nei panni di Rain Carradine e David Jonsson in quelli del suo fratello adottivo androide, Andy.

I sintetici (o persone artificiali, se non volete offendere Bishop) sono stati un punto fermo del franchise di Alien fin dall’inizio, ma sembra che Romulus introdurrà una dinamica umana/androide che non abbiamo mai visto prima.

“Quando suo padre stava morendo, ha lasciato che Andy fosse una specie di custode”, dice Álvarez del duo. “Ma Andy è un po’ danneggiato ed è un modello più anziano. Quindi, più che un padre surrogato, diventa un fratello minore per lei. E questo è sempre stato il cuore della storia: la relazione tra i due… e il modo in cui questa relazione si sviluppa una volta che la merda colpisce il ventilatore”.

“In questa serie, il fratello di Rain è un sintetico”, ha detto Spaeny in una precedente intervista. “Lei lo ama come un fratello, ma ci sono delle difficoltà a crescere con un sintetico, e alcune delle sfide che lei affronta durante il film sono collegate. Questa dinamica relazionale è davvero interessante da capovolgere; è stato davvero divertente esplorare la possibilità di avere un sintetico come membro della famiglia e le domande che pone. David Jonsson, che interpreta quel personaggio, è stato davvero brillante e ha fatto un’ottima performance”.

Guardate la nuova immagine al link sottostante, insieme a un fantastico concept poster di Creepy Duck Design.

EXCLUSIVE 🚨#AlienRomulus will be a hybrid of both Alien and Aliens, director Fede Álvarez tells Empire. “To ask an Alien fan to choose between them is a perverse question,” he says. “So I thought, ‘How do I do both?'” READ MORE: https://t.co/WkU02Ahm6v pic.twitter.com/7z8vRpSkGS — Empire Magazine (@empiremagazine) May 31, 2024

One of my concept posters for @fedalvar upcoming #alienromulus 🩸👽 Words cannot describe my excitement for this film + Fede talking about the use of practical FX makes it even better! 🤘 #digitalart #horror pic.twitter.com/hMj3jP2NX6 — Creepy Duck Design (@creepyduckart) June 2, 2024

Alien: Romulus uscirà nelle sale il 16 agosto 2024.

Alien: Romulus, tutto quello che sappiamo sul film

Il film Alien: Romulus è interpretato da Cailee Spaeny (Priscilla), David Jonsson (Agatha Christie’s Murder is Easy), Archie Renaux (Tenebre e ossa), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun) e Aileen Wu. Alien: Romulus è diretto da Fede Alvarez (La casa, Man in the Dark) da una sceneggiatura scritta dallo stesso Alvarez insieme al suo frequente collaboratore Rodo Sayagues (L’uomo nel buio – Man in the Dark), basata sui personaggi creati da Dan O’Bannon e Ronald Shusett.

Nel film, stando alla sinossi ad oggi riportata, un gruppo di giovani coloni spaziali, mentre rovista nelle profondità di una stazione spaziale abbandonata, si ritrova faccia a faccia con la forma di vita più terrificante dell’universo. Dovranno allora cercare di sopravvivere e impedire che quel male possa diffondersi. Il film è atteso in sala a partire dal 16 agosto.

Il film è prodotto da Ridley Scott (Napoleon), che ha diretto l’originale Alien e ha prodotto e diretto i nuovi film della saga, Prometheus e Alien: Covenant, Michael Pruss (Lo strangolatore di Boston) e Walter Hill (Alien); mentre Fede Alvarez, Elizabeth Cantillon (Charlie’s Angels), Brent O’Connor (Bullet Train) e Tom Moran (Unstoppable – Fuori controllo) sono i produttori esecutivi.

Durante una chiacchierata con Variety sul red carpet dei Gotham Awards dello scorso anno, la Spaeny aveva rivelato che Romulus si svolge tra gli eventi dell’Alien originale di Ridley Scott e il sequel di James Cameron, Aliens – Scontro finale. “Dovrebbe inserirsi tra il primo e il secondo film“, ha detto Spaeny. “Hanno portato lo stesso team di ‘Aliens’, il film di James Cameron. Le stesse persone che hanno costruito quegli xenomorfi sono venute a costruire i nostri. Quindi vedere il progetto originale con le persone originali che hanno lavorato a questi film per più di 45 anni e che hanno fatto parte della loro vita è stato davvero incredibile“. Sappiamo ora che il nuovo capitolo si svolge prima di entrambi questi film.

A produrre il film c’è naturalmente anche la Scott Free, la società del regista originale di Alien, Ridley Scott, che è produttore esecutivo. Con il titolo Alien: Romulus, non è dunque ancora stato rivelato molto riguardo all’ambientazione, alla collocazione temporale o alla trama del film. Ad aprile, Álvarez aveva rilasciato un’immagine dietro le quinte di un facehugger che stringe il ciak del film a bordo di una stazione spaziale. La presenza del facehugger conferma che il film si svolgerà dopo gli eventi di Prometheus e Alien: Covenant, che hanno rappresentato le origini degli Xenomorfi così come li si conosce.