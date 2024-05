Daredevil: Born Again, Charlie Cox dice che la serie rinnovata porta i personaggi “molto più vicini” a Netflix

L’anno scorso, una revisione creativa ha visto Dario Scardapane, autore di The Punisher, sostituire Matt Corman e Chris Ord come showrunner di Daredevil: Born Again. Ora tutti i segnali indicano che la serie dei Marvel Studios offrirà la versione dell’Uomo senza Paura che stiamo aspettando di vedere nel MCU.

TV Line ha incontrato Charlie Cox e Vincent D’Onofrio agli Upfronts di New York ieri e ha chiesto al primo se la ristrutturazione ha portato Matt Murdock e Wilson Fisk più in linea con Daredevil di Netflix.

“Non esattamente la stessa cosa, ma molto più vicina“, ha stuzzicato Cox. “E potenzialmente molto migliorato“. Vincent D’Onofrio ha aggiunto: “È difficile commentare perché vorrei dire molto sia sullo show [di Netflix] che su questo show, e sul cambiamento che è avvenuto, ma alla fine, gli ultimi mesi di lavoro che abbiamo fatto sono stati scritti magnificamente e diretti magnificamente. Personalmente, penso che sia intenso come non lo siamo mai stati“.

Charlie Cox condivide poi i suoi pensieri sulla possibilità di riunirsi con Deborah Ann Woll e Elden Henson, due attori che non erano previsti nella precedente versione di Daredevil: Born Again (mentre Foggy Nelson avrebbe potuto fare un cameo, Karen Page sarebbe stata completamente esclusa).

Definendo “piuttosto emozionante” condividere nuovamente lo schermo con i suoi co-protagonisti di Daredevil, ha aggiunto: “Sono il cuore pulsante della serie, e lo sono sempre stati“. Vincent D’Onofrio ha anche elogiato la “bravissima” Ayelet Zurer, che riprende il ruolo di Vanessa Fisk dopo essere stata inizialmente sostituita da Sandrine Holt.

Non sono stati rivelati dettagli specifici sulla trama di Daredevil: Born Again, ma possiamo farci un’idea approssimativa grazie alle foto del set e alle fughe di notizie sulla trama. Matt Murdock difenderà White Tiger in tribunale, The Kingpin è il sindaco di New York e il Punitore dà la caccia ai poliziotti corrotti usando il suo logo.

Oh, e Bullseye è a piede libero e finalmente in costume! “È stato piuttosto straziante quando [Deborah Ann Woll e Elden Henson] non c’erano inizialmente”, ha detto Cox durante un’apparizione alla convention all’inizio di quest’anno. “Quando siamo tornati a girare, e hanno fatto alcuni cambiamenti, di cui probabilmente avrete letto, è stato chiaro che Foggy e Karen sono il cuore pulsante del nostro show, e lo sono sempre stati“.

Cosa sappiamo su Daredevil: Born Again?

Lo sceneggiatore di The Punisher, Dario Scardapane, è salito a bordo come nuovo showrunner della serie Daredevil: Born Again, le cui riprese sono concluse da poco. I dettagli specifici della trama sono ancora nascosti, ma sappiamo che Daredevil: Born Again vedrà Matt Murdock/Daredevil (Charlie Cox) confrontarsi con la sua vecchia nemesi Kingpin (Vincent D’Onofrio), che abbiamo visto tornare di corsa a New York nel finale di stagione di Echo. È probabile che Fisk sia in corsa per la carica di sindaco di New York o che sia già stato nominato a tale carica quando la storia prenderà il via.

Non è previsto che la serie Daredevil: Born Again si protragga per i 18 episodi inizialmente annunciati. Secondo una recente indiscrezione, la serie dovrebbe andare in onda per 9 (forse 6) episodi prima di fare una pausa a metà stagione. Daredevil: Born Again non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma è ancora inserita nel calendario aggiornato della Disney per il 2024.

Entrambi i personaggi hanno debuttato nel Marvel Cinematic Universe nel 2021. Kingpin è stato guest-star nella serie Disney+ Hawkeye e Matt Murdock è apparso brevemente in Spider-Man: No Way Home. Cox è stato anche guest-star in due episodi di She-Hulk: Attorney at Law, dove ha mostrato un lato più leggero dell’eroe. Kingpin, invece, è stato tra i protagonisti della recente serie Echo.