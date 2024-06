The Acolyte: con 4,8 milioni di visualizzazioni in un giorno è il più grande lancio Disney+ del 2024

The Acolyte (qui la recensione), la nuova serie di Disney+ dedicata a Star Wars, ha raggiunto 4,8 milioni di visualizzazioni nel suo primo giorno di disponibilità. Secondo Disney, questo è il più grande lancio di un prodotto del 2024 sulla piattaforma. Per Ahsoka, la serie più recente di Star Wars, non è disponibile un totale esatto di visualizzazioni nel primo giorno, anche se Disney ha riferito che ci sono voluti cinque giorni per raggiungere 14 milioni di visualizzazioni.

Si tratta di una media di 2,8 milioni di spettatori al giorno, 2 milioni in meno rispetto al lancio di The Acolyte (una “visione” è calcolata dividendo il numero di ore di visione di ogni titolo per la sua durata). Non resta ora che attendere di sapere come verranno accolti anche i prossimi sei episodi della serie, che verranno rilasciati con cadenza settimanale. Di certo, questo primo dato è un importante risultato per il franchise.

Tutto quello che sappiamo su Star Wars: The Acolyte: La Seguace

The Acolyte: La Seguace è l’annunciata serie tv parte del franchise di Star Wars creata da Leslye Headland. La serie tv è ambientato alla fine dell’era dell’Alta Repubblica prima degli eventi dei principali film di Star Wars.

The Acolyte: La Seguace è ambientato alla fine dell’era dell’Alta Repubblica in un mondo di “segreti oscuri e poteri emergenti del lato oscuro”, circa 100 anni prima di Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma (1999). Un’ex Padawan si riunisce con il suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini, ma le forze che affrontano sono più sinistre di quanto avessero mai previsto.

Nel cast della serie TV protagonisti sono Amandla Stenberg come ex padawan, Lee Jung-jae come Maestro Jedi, Manny Giacinto, Dafne Keen come una giovane Jedi, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson nei panni di Vernestra Rwoh, un cavaliere Jedi prodigio. Charlie Barnett come un giovane Jedi, Dean-Charles Chapman, Carrie-Anne Moss come una Jedi, Margherita Levieva, Joonas Suotamo nei panni di Kelnacca, un maestro Jedi Wookiee.

